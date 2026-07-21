معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ظرفیت زنان ایرانشهر در هنر سوزن‌دوزی و دیگر توانمندی‌های بومی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا این ظرفیت‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصاد محلی و ارتقای جایگاه خانواده‌ها کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - زهرا بهروزآذر در جریان سفر به ایرانشهر و بازدید از مرکز رشد دانشگاه ولایت، با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان فعالیت هسته‌های فناور، واحدهای نوآور، ظرفیت‌های کارآفرینی و برنامه‌های حمایت از ایده‌های خلاق و کسب‌وکارهای نوپا قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه ایرانشهر در حوزه صنایع‌دستی بیان کرد: این شهرستان به عنوان شهر ملی سوزن‌دوزی شناخته می‌شود و زنان این منطقه با حفظ و تداوم این هنر اصیل، سهم مؤثری در اقتصاد خانواده و پویایی اجتماعی دارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: حمایت از ظرفیت‌های بومی، به‌ویژه هنر سوزن‌دوزی، می‌تواند علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، زمینه توسعه بازار، افزایش درآمد و گسترش فرصت‌های شغلی برای زنان را فراهم کند.

وی بر ضرورت فراهم شدن بسترهای مناسب برای حضور گسترده‌تر زنان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از توانمندی زنان در مناطق مختلف کشور، یکی از مسیرهای مؤثر برای شتاب‌بخشی به توسعه متوازن است.

بهروز آذر با اشاره به روند معرفی ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان در یک سال گذشته اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در سطح ملی و استانی، زمینه شناساندن هرچه بیشتر توانمندی‌های این استان را فراهم کرده است و انتظار می‌رود با تداوم این رویکرد، حمایت از ظرفیت‌های ایرانشهر نیز افزایش یابد و روند توسعه این منطقه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، سوزن دوزی
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