«خزانه واحد» توان مدیریت مالی شهرداری تهران را در شرایط بحرانی افزایش داد

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کمیته مالی مجمع کلانشهرهای ایران، دوشنبه ۲۹ تیرماه، با حضور محمدی دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، شربتی مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران، رضاییفر مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران و معاونان امور مالی و خزانهداری شهرداری تهران و سایر کلانشهرهای کشور برگزار شد.
در این نشست، شربتی با اشاره به تحول رویکرد خزانهداری در مدیریت شهری اظهار کرد: امروز خزانهداری تنها یک واحد حسابداری نیست، بلکه با رویکرد مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک و برنامهریزی برای تأمین منابع مالی، نقشی راهبردی در اداره شهر ایفا میکند.
وی با بیان اینکه فلسفه استقرار «خزانه واحد» در شهرداری تهران، تمرکز مدیریت منابع، افزایش شفافیت و انضباط مالی است، افزود: این ساختار امکان پیشبینی وضعیت منابع، مدیریت بهینه جریان نقدینگی و تأمین بهموقع منابع مالی مورد نیاز را فراهم کرده و به ارتقای کارآمدی نظام مالی شهرداری منجر شده است.
مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران تأمین نقدینگی را یکی از مهمترین وظایف خزانهداری دانست و گفت: مدیریت صحیح منابع مالی، زمینه اجرای بهموقع پروژههای شهری و استمرار خدمات به شهروندان را فراهم میکند و تجربه شهرداری تهران در شرایط بحرانی نیز مؤید اثربخشی این رویکرد است.
شربتی با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در این مدت بیش از ۵۰ هزار نفر خانواده در تهران دچار خسارت شدند که بخشی از آنها به بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی نیاز داشتند. با وجود خزانه واحد و انضباط مالی، منابع لازم برای ارائه خدمات حمایتی بهسرعت تأمین شد و شهرداری توانست خدماتی از جمله اسکان موقت، پرداخت ودیعه مسکن، رهن واحدهای مسکونی و اختصاص بنکارت خرید را به آسیبدیدگان ارائه کند.
وی تأکید کرد: تصمیمات مالی در مدیریت شهری، تأثیر مستقیمی بر سرعت و کیفیت خدمترسانی دارد و تجربه اخیر نشان داد که برخورداری از یک نظام مالی منسجم، نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری مدیریت شهری در شرایط بحرانی دارد.
مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران ادامه داد: هدف ما فقط ثبت تراکنشها نیست بلکه تضمین استمرار جریان مالی برای توسعه شهر و ارتقای کیفیت خدمترسانی به شهروندان است.
وی افزود: یک مدیریت مالی ضعیف میتواند یک شهر با درآمد بالا را به ورطه ورشکستگی بکشاند، اما یک خزانهداری هوشمند میتواند از بحرانهای مالی، فرصتهای سرمایهگذاری بسازد.
در ادامه این نشست، رضاییفر مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران گزارشی از اقدامات این ادارهکل در حوزه تأمین منابع مالی و توسعه زیرساختهای هوشمند مالی ارائه کرد.
وی راهاندازی سامانه تهاتر برای تسویه مطالبات غیرنقدی پیمانکاران، افزایش درآمدهای نقدی از محل کدهای مصوب، انتشار اوراق مالی، خرید از بورس کالا، استفاده از ظرفیت شرکت سرمایهگذاری شهر تهران، ایجاد وحدت رویه میان ذیحسابان و مدیران مالی و راهاندازی «براتکارت الکترونیک» با همکاری بانکهای شهر، تجارت، ملت، رفاه و دی را از مهمترین اقدامات انجامشده برشمرد.
رضاییفر همچنین از عملیاتی شدن مناقصات الکترونیکی در مناطق ۲۲گانه، راهاندازی اپلیکیشن «ذیحساب شهر»، رونمایی و بهرهبرداری از بارکدخوان، استرداد حدود ۱.۳ همت مالیات بر ارزش افزوده از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاح ساختار بیمه و مالیات به عنوان دیگر اقدامات شاخص حوزه مالی شهرداری تهران یاد کرد.
در بخش دیگری از این نشست، غفاری معاون منابع و تأمین مالی خزانهداری شهرداری تهران، گزارشی از اقدامات و برنامههای این حوزه در زمینه مدیریت منابع و تأمین مالی ارائه کرد.
در پایان نشست «کمیته مالی مجمع کلانشهرهای ایران»، معاونان مالی و خزانهداری شهرداریهای کلانشهرهای کشور ضمن ارائه دیدگاهها و تجربیات خود، به بررسی چالشهای مشترک حوزه مالی شهرداریها پرداختند.
در این بخش، موضوعاتی همچون ضرورت تقویت انضباط مالی، مدیریت بهینه نقدینگی، ایجاد هماهنگی بیشتر میان واحدهای مالی شهرداریها و بهرهگیری از ظرفیتهای جدید تأمین مالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حاضران همچنین بر اهمیت استفاده از تجربیات موفق کلانشهرها، توسعه سامانههای هوشمند مالی و ایجاد رویههای مشترک برای ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالی شهرداریها تأکید کردند.
معاونان مالی کلانشهرها در پایان این نشست، استمرار برگزاری چنین جلساتی را زمینهساز همافزایی میان شهرداریها، رفع چالشهای مالی و افزایش توان مدیریت شهری در ارائه خدمات پایدار به شهروندان دانستند.