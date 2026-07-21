روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد، با محدودیت‌های عملیاتی فزاینده‌ای در کارزار نظامی خود علیه ایران مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی، واشنگتن به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد، با محدودیت‌های عملیاتی فزاینده‌ای در کارزار نظامی خود علیه ایران مواجه است.

یک مقام به شرط ناشناس ماندن گفت: «ما به اندازه کافی برای حفظ عملیات به‌طور ایمن نداریم و فکر نمی‌کنم کاخ سفید از این موضوع آگاه باشد.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که از هفته گذشته تنش‌های منطقه‌ای در میان تبادل حملات بین آمریکا و ایران تشدید شده است. این تشدید علیرغم توافق چارچوبی با میانجی‌گری پاکستان که در ماه ژوئن برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافق صلح پایدار امضا شد، صورت می‌گیرد.

این مقام گفت: «آمریکا برای یک جنگ گسترده‌تر برنامه‌ریزی می‌کند»، اما هشدار داد که گسترش عملیات آمریکا به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد و محدودیت‌های ناشی از توانایی اعزام نیرو‌ها و هواپیما‌های بیشتر به منطقه به دلیل آسیب‌های جنگی، محدود خواهد شد.

ست جونز، تحلیلگر نظامی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، نسبت به استقرار نیرو‌های زمینی آمریکا هشدار داد و گفت که آنها برای حملات دوربرد ایران آماده نیستند.

جونز در اشاره به تنگه هرمز، یک شریان اصلی کشتیرانی که در این درگیری مورد مناقشه بوده است، گفت: «فکر می‌کنم استقرار نیرو‌های زمینی در هر نقطه از جزایر تنگه یا ساحل، اشتباه باشد.»

او افزود: «فکر نمی‌کنم نیرو‌های آمریکایی برای حملات دوربرد ایران آماده باشند.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، تجهیزات نظامی
خبرهای مرتبط
نخست وزیر پاکستان خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد
روبیو خواستار فشار جهانی بر نیکاراگوئه شد
تشدید جنگ با ایران برای ترامپ هزینه سیاسی دارد
پنتاگون انتشار آمار تلفات در جنگ با ایران را به تعویق می‌اندازد
تلگراف: دولت جدید انگلیس با فشار آمریکا برای دسترسی به پایگاه‌های نظامی مواجه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تا مردم پشت امام و کشورشون هستند هیچ کس و هیچ چیز حریفشون نیست. الله اکبر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
حالا که نتونست نفت ایران رو بخوره داره سلاح میفروشه به عرب حاهل و گاو شیرده هم غیر مستقیم پول نفت رو ازشون میخوره هم هزینه زیادی به ایران تحمیل می‌کنه و همچنان پیروز میدان از این جهت ترامپ هست باید تدبیری کرد جلوی این سوداگری رو گرفت دنیا باید بفهمه و اعتراض کنه مثل اسپانیا و استارمر در انگلیس که برکنار شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۳۰ تير ۱۴۰۵
امریکا انشاالله باید دمش را روی کولش بگذارد و از منطقه برود و تقریبا به این مرحله نزدیک است.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
آمریکا چه باشه در منطقه چه نباشه باید جلوی تجارت ترامپ در این جنگ گرفته بشه اگر بره فروش سلاح به عرب و سوداگری جنگ رو ادامه میده تقریبا تا سالها .باید جلوی این گرفته بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۳۰ تير ۱۴۰۵
فورا باید تمام جبهه ها علیه دشمن فعال شوند باب المندب را مسدود کنید و با کمک حشد شعبی علیه نیروهای دشمن در کویت اقدام کنید ما باید دشمن را در خاک متحدش گرفتار کنیم
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۳۰ تير ۱۴۰۵
حالا نباید امان داد وبا هر موشکی بزنید پدرشون دارید.
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
نترس هروقت مهمات کم آوردی یه زنگ به عراقچی بزن یکی ثانیه جنگ را متوقف و مذاکره شروع خواهد شد هر وقت در حین مذاکره مهمات پشت دستت پر شد بهانه پیدا کن دوباره بزن و زنجیر وار این پروسه جنگ و مذاکره انجام بده باشه غمت نباشه هاااا
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
درود بر شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۳۰ تير ۱۴۰۵
مطمعن باش که هر جا کم آوردی اصلاح طلبان جنگ را متوقف و دوباره مذاکره هروقت مهمات تکمیل شد باز بیا
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
درود بر شما
موافقت نخست‌وزیر جدید انگلیس با تداوم همکاری‌ها با آمریکا در جنگ علیه ایران
ترامپ توافق هسته‌ای ۳۰ ساله با عربستان را تایید کرد
ادعای روبیو: آمریکا از مذاکره با ایران استقبال می‌کند
رئیس فیفا؛ گزینه غیرمنتظره ترامپ برای هدایت سازمان ملل
افزایش قیمت نفت در پی نگرانی‌ها از اختلال در عرضه
مشاجره لفظی شدید بین وزیر جنگ و یک سناتور آمریکا درباره جنگ ایران
ممدانی: نمی‌توانم نتانیاهو را دستگیر کنم
عون: خلع سلاح حزب‌الله مشروط به پایان اشغالگری اسرائیل است
آخرین اخبار
عون: خلع سلاح حزب‌الله مشروط به پایان اشغالگری اسرائیل است
ممدانی: نمی‌توانم نتانیاهو را دستگیر کنم
مشاجره لفظی شدید بین وزیر جنگ و یک سناتور آمریکا درباره جنگ ایران
رئیس فیفا؛ گزینه غیرمنتظره ترامپ برای هدایت سازمان ملل
افزایش قیمت نفت در پی نگرانی‌ها از اختلال در عرضه
ترامپ توافق هسته‌ای ۳۰ ساله با عربستان را تایید کرد
ادعای روبیو: آمریکا از مذاکره با ایران استقبال می‌کند
موافقت نخست‌وزیر جدید انگلیس با تداوم همکاری‌ها با آمریکا در جنگ علیه ایران
عون از ترامپ خواست از نیروهای مسلح لبنان حمایت کند
حمله پهپادی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل/ به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در بحرین
واشنگتن پست: پنتاگون با کمبود بودجه مواجه است
نخست وزیر پاکستان خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد
روبیو خواستار فشار جهانی بر نیکاراگوئه شد
ادعای ترامپ: اگر اتفاقی در باب المندب بیفتد با آن برخورد می‌کنیم/ مذاکرات با ایران در جریان است
دبیرکل سازمان ملل به سوریه سفر می‌کند
انصارالله يمن محاصره دريايى عربستان را اجرايى كرد
نیروهای اسرائیلی در نزدیکی نیروهای ارتش لبنان در جنوب آتش گشودند
برنی سندرز: اسرائیل حق نسل‌کشی در غزه را نداشت
ابولا در کنگو جان نزدیک به ۱۰۰۰ نفر را گرفت
کاهش قیمت نفت در جهان
لهستان: اوکراین زمستان سختی در پیش دارد
شیخ نعیم قاسم از انتخاب الحیه حمایت کرد
آمریکا با محدودیت‌های عملیاتی در کارزار نظامی علیه ایران مواجه است
فایننشال تایمز: ترامپ آماده اعمال تعرفه‌های جدید بر ده‌ها کشور است
قطر کشتیرانی را فقط در محدوده ۷ مایل دریایی مجاز دانست
اسموتریچ: اسرائیل «هیچ علاقه‌ای» به پیوستن به جنگ علیه ایران ندارد
کرملین: برنامه‌ای برای تماس پوتین با نخست‌وزیر جدید انگلیس نداریم
شرط ترامپ: عقب‌نشینی اسرائیل در ازای همکاری لبنان با سوریه برای خلع سلاح حزب‌الله
تشدید جنگ با ایران برای ترامپ هزینه سیاسی دارد
ارتش اسرائیل مدعی ترور رئیس واحد عملیات تیپ حماس در غزه شد