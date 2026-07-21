باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی، واشنگتن به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد، با محدودیت‌های عملیاتی فزاینده‌ای در کارزار نظامی خود علیه ایران مواجه است.

یک مقام به شرط ناشناس ماندن گفت: «ما به اندازه کافی برای حفظ عملیات به‌طور ایمن نداریم و فکر نمی‌کنم کاخ سفید از این موضوع آگاه باشد.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که از هفته گذشته تنش‌های منطقه‌ای در میان تبادل حملات بین آمریکا و ایران تشدید شده است. این تشدید علیرغم توافق چارچوبی با میانجی‌گری پاکستان که در ماه ژوئن برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافق صلح پایدار امضا شد، صورت می‌گیرد.

این مقام گفت: «آمریکا برای یک جنگ گسترده‌تر برنامه‌ریزی می‌کند»، اما هشدار داد که گسترش عملیات آمریکا به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد و محدودیت‌های ناشی از توانایی اعزام نیرو‌ها و هواپیما‌های بیشتر به منطقه به دلیل آسیب‌های جنگی، محدود خواهد شد.

ست جونز، تحلیلگر نظامی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، نسبت به استقرار نیرو‌های زمینی آمریکا هشدار داد و گفت که آنها برای حملات دوربرد ایران آماده نیستند.

جونز در اشاره به تنگه هرمز، یک شریان اصلی کشتیرانی که در این درگیری مورد مناقشه بوده است، گفت: «فکر می‌کنم استقرار نیرو‌های زمینی در هر نقطه از جزایر تنگه یا ساحل، اشتباه باشد.»

او افزود: «فکر نمی‌کنم نیرو‌های آمریکایی برای حملات دوربرد ایران آماده باشند.»

منبع: آناتولی