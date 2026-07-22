باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره حفظ «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» گفت: پیام رهبری، یک «بیانیه راهبردی» در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی پس از انتخاب ایشان به رهبری انقلاب اسلامی است. ایشان در این پیام، در یک ساختار منسجم، سه مؤلفه اساسی را به هم گره زدند: «حماسه تاریخی ملت، خباثت ذاتی دشمن، و ضرورت حفظ انسجام ملی». این پیام، نقشه راه عبور از پیچ تاریخی کنونی را ترسیم کرده است.
عضو فراکسیون اهل سنت مجلس با اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره حماسه تشییع رهبر شهید بیان کرد: رهبری با تعبیر «نِصاب تازهای از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ـ ایرانی»، نشان دادند که حماسه تشییع، صرفاً یک رویداد عاطفی نیست بلکه یک «تحول بنیادین در هویت جمعی» ملت ایران است. میلیونها نفر از همه اقوام و مذاهب -کرد، فارس، ترک، لر، بلوچ، شیعه و سنی در آن مراسم، با عشق، اشک و فریاد، یک «بیعت تاریخی» با آرمانهای انقلاب و رهبری جدید رقم زدند. رهبری با این تعبیر، به جهانیان فهماندند که این حماسه، یکباره و تصادفی نبود بلکه ریشه در عمق هویت اسلامی-ایرانی دارد که هر بار در بحرانها، به شکلی باشکوه خود را نشان میدهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره نقض عهد آمریکا اظهار کرد: رهبری با صراحت تمام فرمودند: «امضای رئیسجمهور آمریکا چقدر بیارزش و نامعتبر است.» این جمله، تکرار همان فرمایشات رهبر شهید انقلاب پیرامون بیاعتمادی تاریخی ملت ایران به آمریکا و سردمداران آن است. تجربه تاریخی، از توافق هستهای تا تفاهمنامه اخیر، ثابت کرده که آمریکا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده و نیست. رهبری با این عبارت، چهره واقعی و بدون نقاب آمریکا را به جهانیان نشان دادند. حملات اخیر به جنوب کشور، گواه این حقیقت است که آمریکا هرگز از جنگافروزی و تجاوز دست برنمیدارد.
عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس تصریح کرد: رهبری با تأکید بر رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب، به همه مردم بهویژه هموطنان جنوبی پیام دادند که «شما در خط مقدم جبههای هستید که پشت شما، همه ایران ایستاده است.» این پیام، یک تسلی و امید برای مردم خوزستان، هرمزگان، بوشهر و چابهار است؛ مردمی که این روزها در برابر حملات وحشیانه دشمن ایستادهاند و با غیرت و شجاعت خود، دشمن را به استیصال کشاندهاند. این رشادتها، نماد «اراده مستحکم هویت اسلامی-ایرانی» است که رهبری در ابتدای پیام به آن اشاره کردند.
فتحی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در پیام مقام معظم رهبری تاکید کرد: این بخش، شاید حساسترین و دقیقترین بخش پیام باشد. رهبری با هوشمندی تمام، میان «نقد خیرخواهانه» و «تخریب و تفرقهافکنی» تمایز قائل شدند. ایشان با پذیرش اصل نقد و حتی تاکید بر اینکه برخی منتقدان از «پیشروان بصیرت» هستند، دو شرط اساسی برای نقد تعیین کردند: نخست آنکه نقد نباید به «ظلم بر بیگناهان» منجر شود. یعنی نقد باید مبتنی بر واقعیت و مستند باشد، نه بر شایعه و تخریب. دوم آنکه نقد نباید موجب «شکست در وحدت و انسجام اجتماعی» شود. یعنی در شرایط حساس کنونی که دشمن به اختلافات ما چشم دوخته است حتی نقدهای بهحق نیز باید در چارچوبی صورت گیرد که به اتحاد ملی آسیب نزند.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران مجلس اضافه کرد: رهبری فرمودند: دشمن نباید هیچ علامت ضعفی ازجمله این ضعف را از ما دریافت کند. این یعنی امروز، هرگونه تفرقه و اختلاف، حتی اگر از سر خیرخواهی باشد، بهعنوان یک «علامت ضعف» در محاسبات دشمن تلقی میشود. دشمن بهدنبال بهرهبرداری از هر شکافی است و کوچکترین اختلاف را بزرگنمایی میکند تا آن را به سود خود مصادره کند. از این رو، صیانت از وحدت، یک مسئولیت همگانی است که رهبری به صراحت بر آن تاکید کردند.
عضو فراکسیون اهل سنت مجلس درباره راهکار تحقق منویات رهبری گفت: پیام رهبری، یک «دستورکار عملیاتی» برای همه ماست و به مردم عزیز ایران این پیام را داد که حماسه تشییع شما، تاریخ را تغییر داد. این سرمایه عظیم را حفظ کنید و نگذارید دشمنان، با یأسافکنی و تفرقهاندازی، آن را تخریب کنند. با وحدت و بصیرت، در کنار یکدیگر و پشت سر رهبری، از ایران دفاع کنید و به مسئولان تذکر داد که این اعتماد بینظیر مردم، یک امانت سنگین است. با خدمت صادقانه، با پاسخگویی و شفافیت، با پرهیز از فساد و بیعدالتی، پاسخ این اعتماد را بدهید. نقدهای خیرخواهانه را بشنوید، اما اجازه ندهید که به تخریب و تفرقه تبدیل شود و در نهایت به دشمنان ایران و انقلاب هشدار داد که بدانید که این ملت با همه اختلاف سلایق درونی در برابر تجاوز شما، یکپارچه و متحد است. رشادتهای رزمندگان در جنوب، فقط یک نمونه از درسهای فراموشنشدنی است که ایران برای شما دارد.