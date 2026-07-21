در پی گزارش‌هایی مبنی بر تلاش میانجی‌گران برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران قیمت نفت نزولی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت، زیرا بازارها گزارش‌های مربوط به تلاش‌های میانجیگری بین آمریکا و ایران را ارزیابی می‌کنند.

 قرارداد آتی نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدیت برای ماه اوت آینده با ۰.۸۸ درصد کاهش به ۸۲.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر با ۰.۸۵ درصد کاهش به ۸۸.۴۶ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش اکسیوس، به نقل از یک منبع، میانجیگران پیشنهاد آتش‌بس ۱۰ روزه بین تهران و واشنگتن را برای نجات توافق اولیه امضا شده در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ ارائه داده‌اند، با هدف هموار کردن راه برای توافق دائمی برای پایان دادن به جنگی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران آغاز شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت جهانی
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