باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان بعد از ظهر روز دوشنبه (۲۹ تیر ۱۴۰۵) به مناسبت ایام سالروز تاسیس شورای نگهبان در جمع ناظران انتخاباتی شهرستان آمل حضور یافت.
وی ضمن تقدیر از فهرست بلند بزرگان اهل علم و فضل در این دیار و همچنین ادای احترام به مردم حماسهساز آمل شهر هزار سنگر، یکی از نقاط درخشان تاریخ این منطقه را حماسه ششم بهمن سال ۶۰ دانست که بارها مورد تجلیل امام راحل و امام شهید قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان سپس بیان کرد: در روزهای جهاد و حماسه هستیم و کشورمان در شرایط خاص جنگ قرار دارد. در این ایام شاهد بودیم که ملت ایران اسلامی حماسهسازی کردند و در ۱۴۰ شب بعثت در خیابانها را به نمایش گذاشتند. همچنین حماسه آئین بدرقه و تشییع امام شهیدمان را خلق کردند.
وی با بیان اینکه این حماسهها تفسیر عملی مبانی نظام جمهوری اسلامی و قانون اسلامی بوده و مردم نشان دادند پیوند امام امت با مردم پیوند عمیق و رابطه اعتقادی و قلبی بوده و پیوند خشک و بیروح نیست، ادامه داد: این رابطه از جنس رابطه عمیق قلبی و اعتقادی است.
دشمنی استکبار با مبانی جمهوری اسلامی
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه امروزه دعوای استکبار جهانی با ایران بر سر مبانی جمهوری اسلامی است که ظهور، بروز و تبلور آن را در قانون اساسی میبینیم، یادآور شد: شورای نگهبان نقش ویژه در صیانت از مبانی جمهوری اسلامی دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک متن حقوقی است که موجودیت نظام استکبار را به چالش کشانده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: استکبار جهانی سالها تلاش کرده تا کرامت انسانها را نادیده بگیرد و دست به استثمار آنها بزند، اما قانون اساسی ما کرامت انسانی ابنای بشر را سرلوحه قرار داده و به دنبال رشد و تکامل انسان است. این قانون، سعادت انسان و جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال، آزادی، حکومت حق و عدل را برای همه مردم دنیا به رسمیت میشناسد.
وی عنوان کرد: دشمن سالها تلاش کرده خدا را از زندگی انسانها حذف کند و دین را افیون معرفی کند تا دینداری را به انزوا بکشاند، ولی با یک نظام سیاسی مواجه شد که در قانون اساسی نظام آن مبتنی بر اصول شریعت است.
حمایت قانون اساسی از مستضعفان جهان
دکتر طحاننظیف در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه فلسفه شورای نگهبان صیانت از اسلامیت، جمهوریت، قانون اساسی و حقوق مردم است، خاطرنشان کرد: این نظام سیاسی، در مقابل برخی دستهبندیها ادبیات مستکبر و مستضعف را پایهگذاری کرده و مناسبات ظالمانه را نپذیرفته و مقابل آن ایستاده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنا حمایت از مستضعفان جهان است. نفی سلطهگری و سلطهپذیری از ادبیات قانون اساسی است. این قانون را باید به عنوان قانون مادر مطالعه کنیم و از آن آگاه باشیم.
وی با اظهار اینکه دشمن تلاش داشته تا تنها نسخه خوشبختی را نسخه خود یعنی نسخه لیبرال دموکراسی معرفی کند ولی نظام جمهوری اسلامی نسخه مردم سالاری دینی را رونمایی کرد، گفت: مبانی جمهوری اسلامی کاملاً روشن است و دشمن و نظام سلطه از مبانی جمهوری اسلامی ایران میهراسد.
بعثت مردم برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی
دکتر طحان نظیف با اشاره به اینکه شورای نگهبان وظیفه پاسداری از هویت انقلاب اسلامی یعنی جمهوریت و اسلامیت آن را عهدهدار است، افزود: مردم در انقلاب اسلامی اصل هستند و صرفا یکی از تجلیات مردم در حگمرانی انتخابات با تمام اهمیت آن است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: رهبر شهیدمان بیان کردند که اگر حادثهای برای کشور پیش بیاید خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد. بعثت برانگیختگی برای تمام کردن است برای تحقق آرمانهای انقلاب و جبهه مقابل آن جبهه جاهلیت است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان و تداوم جبهه جاهلیت هستند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران مفهوم و مضمون بعثت را در عصر معاصر تجدید کرد، خط بعثت را پررنگ کرد و نشان داد که بعثت ادامه دارد، یادآور شد: بعثت و برانگیختگی برای نجات بشر و استقرار یک نظام صالح محدود به زمان و مکان نمیشود و برانگیختگی برای خیرخواهی و نجات تاریخ بشریت است.
وی با اشاره به اینکه ظهور مبانی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی متبلور شده در مقابل نظریه لیبرال دموکراسی رخ نمایی کرده است، گفت: در ساختار حکومتی ما مردم در کنار حاکمیت هستند و این امر باعث ایجاد رابطه عمیق دو طرفه شده است.
عدم پایبندی دشمن به قواعد خودش
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی صحبتهایش با اعلام اینکه شورای نگهبان برخوردار از شبکه گسترده مردمی است که در امر نظارت بر انتخابات نقشآفرینی دارند، بیان کرد: حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از ناظران آموزش دیده در شورای نگهبان برای پیشبرد مقوله نظارت بر انتخابات فعالیت داشته و شبکه مردمی نظارت را شکل دادند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در جنگ موجودیتی با استکبار جهانی قرار داریم و نباید به خودمان مشغول شده و از دشمن غافل شویم، یادآور شد: دشمن نشان داده است که پایبند به هیچ اصول و قواعد حقوق بشری نیست.
دکتر طحاننظیف بیان کرد: حقوق بشردوستانه بدان معناست که جنگیدن هم خود قواعدی دارد و در حین جنگ هم قواعدی حاکم است، اما دشمن با بمباران مدرسه میناب و بیمارستان اهواز نشان داد که به هیچ یک از این اصول پایبند نیست؛ لذا باید گفت آنها حتی به اصول خودشان یعنی اصولی که سالها آنها را بیان میکردند، هم پایبند نبودند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان به سوالات ناظران انتخاباتی و رسانهها پاسخ داد.