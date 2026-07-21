باشگاه خبرنگاران جوان- کمیته ملی پارالمپیک میزبان نشست هماهنگی بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ بود.

این نشست با حضور غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، جمعی از مدیران کمیته ملی پارالمپیک، روسا و نواب رئیس فدراسیون‌های دارای نماینده در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، سرپرستان، کادر فنی، روسای انجمن‌ها و مربیان فرهنگی رشته‌های اعزامی به این بازی‌ها در محل تالار پارالمپیک برگزار شد.

در این نشست نکات مورد نظر در خصوص اعزام کاروان ایران به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا در بخش‌های مخلتف فنی، فرهنگی و ... عنوان شد و برخی از روسای فدراسیون‌ها، سرمربیان و سرپرستان رشته‌های اعزامی نیز سوالات و دغدغه‌های خود را در مطرح کرده و پیرامون مباحث مورد نظر شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

️پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا و استان آیچی برگزار خواهد شد و حدود ۴ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور و منطقه آسیایی در آن حضور خواهند داشت.