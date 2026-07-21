مدافع ملی پوش هنوز راضی به حضور در تمرینات تیم فوتبال استقلال برای فصل جدید نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که مدیران باشگاه استقلال در روز‌های اخیر مذاکرات خود را برای حفظ بازیکنان تأثیرگذار فصل گذشته دنبال می‌کنند، هنوز توافق نهایی با رامین رضاییان، مدافع - وینگر باتجربه آبی‌پوشان، حاصل نشده و اختلافات مالی میان طرفین همچنان پابرجاست.

رضاییان برای ادامه حضور در استقلال مبلغ قابل توجهی از مدیران این باشگاه درخواست کرده که تاکنون با موافقت مدیران باشگاه همراه نشده است. به همین دلیل مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد و هنوز توافق نهایی برای ادامه همکاری حاصل نشده است.

در شرایطی که طی روز‌های گذشته شایعات مختلفی درباره آینده این بازیکن مطرح شده، پیگیری‌های نشان می‌دهد رضاییان در صورت عدم دستیابی به توافق با مدیران استقلال، مشکلی برای پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور جدایی از این باشگاه ندارد و این موضوع را به مدیران استقلال نیز اعلام کرده است.

با این حال، مدیران باشگاه استقلال همچنان امیدوار هستند با ادامه مذاکرات، رضاییان را برای حضور در فصل بیست‌وششم لیگ برتر و رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا حفظ کنند؛ چرا که این بازیکن یکی از مهره‌های کلیدی آبی‌پوشان در فصل گذشته بود و کادر فنی نیز خواهان ادامه همکاری با او است.

رضاییان در فصل گذشته با عملکرد مؤثر خود یکی از بهترین بازیکنان استقلال بود و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با پیراهن تیم ملی ایران نمایش قابل توجهی ارائه داد تا همچنان یکی از مهم‌ترین بازیکنان فوتبال ایران در آستانه فصل جدید محسوب شود.

باید دید در نهایت مذاکرات میان مدیران استقلال و رامین رضاییان به توافق منتهی خواهد شد یا این بازیکن با پرداخت مبلغ مورد نظر، به همکاری خود با آبی‌پوشان پایان خواهد داد.