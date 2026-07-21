مدافع ملی پوش هنوز راضی به حضور در تمرینات تیم فوتبال استقلال برای فصل جدید نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که مدیران باشگاه استقلال در روز‌های اخیر مذاکرات خود را برای حفظ بازیکنان تأثیرگذار فصل گذشته دنبال می‌کنند، هنوز توافق نهایی با رامین رضاییان، مدافع - وینگر باتجربه آبی‌پوشان، حاصل نشده و اختلافات مالی میان طرفین همچنان پابرجاست.

رضاییان برای ادامه حضور در استقلال مبلغ قابل توجهی از مدیران این باشگاه درخواست کرده که تاکنون با موافقت مدیران باشگاه همراه نشده است. به همین دلیل مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد و هنوز توافق نهایی برای ادامه همکاری حاصل نشده است.

در شرایطی که طی روز‌های گذشته شایعات مختلفی درباره آینده این بازیکن مطرح شده، پیگیری‌های نشان می‌دهد رضاییان در صورت عدم دستیابی به توافق با مدیران استقلال، مشکلی برای پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور جدایی از این باشگاه ندارد و این موضوع را به مدیران استقلال نیز اعلام کرده است.

با این حال، مدیران باشگاه استقلال همچنان امیدوار هستند با ادامه مذاکرات، رضاییان را برای حضور در فصل بیست‌وششم لیگ برتر و رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا حفظ کنند؛ چرا که این بازیکن یکی از مهره‌های کلیدی آبی‌پوشان در فصل گذشته بود و کادر فنی نیز خواهان ادامه همکاری با او است.

رضاییان در فصل گذشته با عملکرد مؤثر خود یکی از بهترین بازیکنان استقلال بود و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با پیراهن تیم ملی ایران نمایش قابل توجهی ارائه داد تا همچنان یکی از مهم‌ترین بازیکنان فوتبال ایران در آستانه فصل جدید محسوب شود.

باید دید در نهایت مذاکرات میان مدیران استقلال و رامین رضاییان به توافق منتهی خواهد شد یا این بازیکن با پرداخت مبلغ مورد نظر، به همکاری خود با آبی‌پوشان پایان خواهد داد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
تلاش استقلال برای فسخ توافقی بدون شکایت با نازون
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
استقلال شرایط جدید را به یاسر آسانی اطلاع داد
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
پیام رامین رضاییان به هواداران: قرارداد ندارم
پیشنهاد جدید استقلال روی میز کوشکی/ مدیران در انتظار پاسخ نهایی
بختیاری‌زاده روی تصمیم خود ماند/ استقلال به دنبال مشتری برای عارف غلامی
رسمی؛ سهرابیان به سپاهان پیوست
سیدبندی لیگ نخبگان آسیا/ استقلال سید یک،‌ تراکتور سید سه
گلایه شدید بیزاتی از اتفاقات فرودگاه تهران؛ قول مدیران استقلال برای جلوگیری از تکرار ماجرا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بهترین بازیکن استقلال
۰
۱
پاسخ دادن
آقای قلعه نویی! ایثارگری واژه مقدسی است و دلاری قیاس نمی‌شود
اقتدار شناگران ایران در آسیا/ ۹ مدال تیم ملی در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی بانکوک
واکنش بخش رسانه‌ای تیم ملی به اتهامات علیه قلعه نویی
مجتبی حسینی سرمربی نساجی شد
تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس از عملکرد تیم ملی در جام جهانی
سپاهان قهرمان لیگ تنیس روی میز شد
دومین برد پسران و شروع مقتدرانه دختران ایران در هاکی قهرمانی آسیا
پیروزی فوتبال دختران ایران در اولین دیدار
هشتمی و دوازدهمی تپانچه میکس ایران در جام جهانی
گلایه سرمربی تیم ملی از باشگاه‌ها/ زمان، مهم‌ترین چالش جوانان فوتبال ایران
آخرین اخبار
تاجرنیا: رضاییان اگر با رقم فصل گذشته به استقلال بیاید در خدمتش هستیم
یاغی جدید فوتبال دچار مصدومیت شد
آقای قلعه نویی! ایثارگری واژه مقدسی است و دلاری قیاس نمی‌شود
گلایه سرمربی تیم ملی از باشگاه‌ها/ زمان، مهم‌ترین چالش جوانان فوتبال ایران
پیروزی فوتبال دختران ایران در اولین دیدار
هشتمی و دوازدهمی تپانچه میکس ایران در جام جهانی
دومین برد پسران و شروع مقتدرانه دختران ایران در هاکی قهرمانی آسیا
تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس از عملکرد تیم ملی در جام جهانی
اقتدار شناگران ایران در آسیا/ ۹ مدال تیم ملی در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی بانکوک
مجتبی حسینی سرمربی نساجی شد
سپاهان قهرمان لیگ تنیس روی میز شد
واکنش بخش رسانه‌ای تیم ملی به اتهامات علیه قلعه نویی
دومین سمینار ورزش بانوان کمیته پارالمپیک آسیا برگزار شد
رقابت داغ در دروازه استقلال/ جنگ فرعباسی و خلیفه برای پیراهن شماره یک
سناریوی ویژه استقلال برای خرید‌های جدید
نشست هماهنگی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ برگزار شد
دلیل نارضایتی رضاییان از باشگاه استقلال چیست؟
سیدبندی لیگ نخبگان آسیا/ استقلال سید یک،‌ تراکتور سید سه
پیام رامین رضاییان به هواداران: قرارداد ندارم
ژست ملی گرایانه قلعه نویی با درآمد نجومی/ آیا همه منتقدان تیم ملی وطن فروش‌اند؟
حضور داوران ایرانی در لیگ قهرمانان بانوان آسیا
رضایت کمیته المپیک از تحول در بسکتبال زنان
داوری: هدف ما کسب سهمیه جام جهانی و تکمیل چرخه نسل‌سازی است
 وقتی قلعه نویی منافع ملی را به خطر انداخت/ ریختن آب به آسیابِ متهمان به وطن فروشی!
تأکید معاون ورزش بانوان بر شفافیت عملکرد فدراسیون بسکتبال
هندبال جوانان ایران مقتدرانه به یک‌چهارم نهایی آسیا رسید
پنج مدال بانوان تکواندو ایران در مسابقات کره‌جنوبی