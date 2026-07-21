دبیرکل حزب‌الله در پیامی به خلیل الحیه، انتخاب او به ریاست دفتر سیاسی حماس را نشانه تداوم مسیر مقاومت دانست و بر حمایت حزب‌الله از آن تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی به خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، گفت که انتخاب او به عنوان رئیس این جنبش در شرایط دشوار، گواهی بر تداوم مقاومت است. 

شیخ نعیم قاسم در پیام خود به الحیه افزود: «ما در رهبری شما، ادامه راه رهبران شهید و در رأس آنها بنیانگذار، شیخ احمد یاسین، را می‌بینیم.» 

او ادامه داد: ما در حزب‌الله و مقاومت اسلامی در کنار شما هستیم و از اهدافتان برای بازپس‌گیری سرزمین و حقوقتان حمایت می‌کنیم. همه ما با پایداری و فداکاری با جنگ رژیم صهیونیستی و مستبد آمریکایی مقابله کردیم.» 

دبیرکل حزب‌الله در این زمینه خاطرنشان کرد که «دشمن با وجود گذشت سه سال از طوفان الاقصی نتوانسته به اهداف خود دست یابد». 

حزب‌الله لبنان دیروز انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس و جانشینی یحیی سنوار، رهبر شهید این جنبش را تبریک گفت.

این جنبش در بیانیه‌ای تایید کرد که این انتخابات پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه حماس علیرغم ترور‌ها و تلاش‌ها برای درهم شکستن اراده‌اش، همچنان «حاضر، قوی و متحد» است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنبش حماس ، حزب الله لبنان ، شیخ نعیم قاسم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
ماشالله مردان مرد دوران
۴
۱
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