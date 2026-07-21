باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حسین شریف زادگان ،مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به آغاز فصل برداشت توت از اواخر بهار امسال، گفت: این فرآیند تا پایان تیرماه در باغ‌های توت استان ادامه خواهد داشت و در حال حاضر بیش از هزار و ۱۰۰ بهره‌بردار در این عرصه مشغول فعالیت هستند.

سهم ۵۶۰ هکتاری باغ‌های قم از تولید توت کشور

شریف‌زادگان با اشاره به اختصاص ۵۶۰ هکتار از اراضی باغی استان به کشت توت، خاطرنشان کرد: ارقام متنوعی همچون توت غنی، مشهدی، هراتی، شمران و بومی، مهم‌ترین گونه‌های تولیدی در این منطقه به شمار می‌روند که هر یک از نظر کیفیت و کاربرد در بازار‌های داخلی و خارجی جایگاه ویژه‌ای دارند.

صادرات ۹۰ درصدی توت فرآوری‌شده

او با تأکید بر جایگاه صادراتی این محصول، تصریح کرد: ۹۰ درصد توت‌های تولیدی استان قم پس از فرآوری به دو شکل اصلی «آجیل و شیره» به سایر استان‌های کشور و همچنین کشور‌های عربی حوزه خلیج‌فارس و برخی مقاصد اروپایی صادر می‌شود که این میزان، بیانگر ارزش افزوده بالا و ظرفیت قابل‌توجه اقتصادی این بخش است.

روستای انجیله؛ آخرین ایستگاه برداشت توت در قم

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قم در ادامه با اشاره به پراکندگی جغرافیایی باغ‌ها، افزود: اهالی روستای انجیله که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شهر قم و در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد، آخرین بهره‌برداران این محصول در استان هستند و فعالیت آنها نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید توت تا پایان فصل ایفا می‌کند.

اشتغال‌زایی و رونق معیشت روستایی

او گفت:با توجه به اشتغال بیش از ۱۱۰۰ بهره‌بردار در این حوزه، محصول توت علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و صادراتی، نقشی کلیدی در معیشت پایدار روستاییان قم ایفا می‌کند و حمایت از باغداران این بخش می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان شود.