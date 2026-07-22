رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۳۱ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: ۵۰ همت از باقی مانده مطالبات کشاورزان طی روزهای آتی پرداخت می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶ میلیون تن گندم با ارزش ۳۰۰ همت از کشاورزان خریداری شده است‌.

وی با اشاره به پرداخت ۳۱ درصد از مطالبات گندمکاران افزود: تاکنون ۹۱ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت و ۶۹ درصد باقی مانده است‌ و بنابر وعده وزیر جهاد ۵۰ همت به زودی پرداخت می شود.

هاشمی با بیان اینکه حمله اخیر دشمن به سیلوهای گندم خسارتی در بر نداشته است، اظهار کرد: حمله متجاوز دشمن بدلیل خالی بودن سیلو خسارتی وارد نکرده است‌.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با تحقق وعده ۵۰ همت پرداخت مطالبات گندمکاران در روزهای آتی گندم مازاد کشاورزان تحویل سیلوها خواهد شد و یکی از خبرهای خوش همین است که کشاورزان اکثر گندم هایی که به دولت تحویل ندادند، نزد خود نگهداری کردند و قابلیت خرید وجود دارد.

به گفته وی، با توجه به مسائل تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، کشاورزان انتظار دریافت مطالباتشان در اسرع وقت دارند، اما بازهم از کشاورزان تقاضا داریم که کل گندم مازاد را تحویل دولت دهند چرا دیر یا زود مطالبات کشاورزان پرداخت می شود چراکه بدلیل شرایط فعلی کشور، امکان خرید گندم از خارج وجود ندارد.

هاشمی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران لطفی بود که شامل حال کشور شد تا کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگهداری کردند که براین اساس موضوع پدافند غیرعامل رعایت شد تا با حمله متجاوزانه دشمن خسارتی به سیلوها وارد نشود، اما امیدواریم در شرایط فعلی با تسریع در روند پرداخت مطالبات،گندم را از انبارها بیرون بیاورند تا قوت مردم به موقع تامین شود.