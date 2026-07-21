باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در بازدید از قطعه ۱۵ کیلومتری محور دالکی–کنارتخته در شهرستان دشتستان استان بوشهر گفت: برغم شرایط جنگی،چالش‌های موجود بویژه محدودیت‌های اعتباری تلاش می‌شود محور دالکی به کنارتخته در مسیر بوشهر - شیراز تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

فرزانه صادق با اشاره به اهمیت تکمیل این پروژه اظهار کرد:این محور سال‌ها یکی از مسیرهای پرپیچ‌وخم و حادثه‌خیز میان استان‌های بوشهر و فارس بوده و جان بسیاری از هموطنان در این مسیر از دست رفته است که در زمان کنونی مسیر جدید با پیشرفت ۸۰ درصدی بعنوان یکی از طرح‌های مهم در کریدور شمال به جنوب کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح، طول این مسیر کاهش ۱۱ کیلومتری را بدنبال خواهد داشت که این امر موجب افزایش قابل توجه ایمنی عبور و مرور می‌شود.

صادق ضمن قدردانی از تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح افزود: برغم شرایط جنگی، محدودیت منابع مالی و حملات دشمن به استان بوشهر، اجرای این طرح در هیچ مقطعی متوقف نشده و روند عملیات اجرایی با همت پیمانکاران، حمایت استانداری و پیگیری شرکت ساخت و وزارت راه و شهرسازی ادامه یافته است.

وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت تکمیل این محور راهبردی یادآورشد:بر اساس اهداف برنامه‌ریزی‌ شده ،تلاش‌ها برای اتمام این طرح تا پایان سال جاری با هدف بهره‌برداری مردم استان‌های بوشهر و فارس و سایر نقاط کشور از این کریدور و بهره مندی مزایای آن در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و بهبود دسترسی انجام می‌شود.