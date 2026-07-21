باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیسلاو کوزنیایک کامیش، وزیر دفاع لهستان، روز سه‌شنبه اظهار داشت که سیستم دفاع هوایی اوکراین فرسوده است و زمستان سختی در پیش خواهد بود.

کاسنیاک کامیش پس از جلسه کمیته امنیت ملی دولتی به خبرنگاران گفت: «اوضاع در ماه‌های آینده، به ویژه در پاییز و زمستان، برای اوکراین بسیار دشوار خواهد بود.»

او توضیح داد که پیش‌بینی‌هایش بر اساس وضعیت سیستم دفاع هوایی اوکراین است. این وزیر لهستانی افزود: «سیستم پدافند هوایی فرسوده است و ظرفیت تولید آن با نیاز‌های پدافند هوایی و موشکی نامتناسب است.» او حمایت خود را از انتقال تولید سلاح‌های پدافند هوایی، به ویژه موشک‌ها، به اروپا و سپس عرضه آنها به اوکراین ابراز کرد.

پیش از این، روسیه در مورد تحویل سلاح به اوکراین به کشور‌های ناتو یادداشتی ارسال کرده بود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که هرگونه محموله تسلیحاتی به اوکراین، هدف مشروع نیرو‌های نظامی روسیه خواهد بود.

منبع: اسپوتنیک