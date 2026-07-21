فرماندار ویژه زابل با تأکید بر لزوم حذف بروکراسی‌های زائد اداری، خواستار تسریع در روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی توسط بانک‌های عامل شهرستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی ولایتی‌پور در جلسه کمیته تخصصی اشتغال شهرستان زابل اظهار کرد: با توجه به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی و توسعه اقتصادی منطقه، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مکلف‌اند فرآیند اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که سرمایه‌گذاران و متقاضیان اشتغال، کمترین زمان را در راهروهای اداری صرف کنند.

 وی سرمایه‌گذاری را اولویت اصلی شهرستان در سال جاری دانست و خواستار تشکیل فوری کارگروه رفع موانع پرداخت تسهیلات شد.

در ادامه این نشست، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با ارائه گزارش عملکرد این حوزه، از تحقق ۱۰۹.۸۵ درصدی تعهد اشتغال شهرستان زابل در سال گذشته خبر داد.

مصلح امیری با اشاره به جزئیات این آمار گفت: در سال گذشته، ۱۱۴ طرح مشاغل خرد و خانگی با اعتباری بالغ بر ۲۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان زابل به مرحله اجرا درآمده که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار محلی داشته است.

 

وی با ترسیم چشم‌انداز برنامه‌های اشتغال‌زایی شهرستان افزود: برای سال جاری، تصویب و اجرای یک هزار و ۳۰۲ طرح اشتغال‌زا هدف‌گذاری شده است؛ در همین راستا تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش‌های دوره‌ای و دقیق از پیشرفت فیزیکی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را جهت نظارت و پایش به اداره‌کل ارائه دهند تا روند توسعه اشتغال در منطقه بدون وقفه استمرار یابد.

منبع :فرمانداری زابل 

برچسب ها: فرمانداری زابل ، اشتغالزایی
خبرهای مرتبط
نخستین سرپرست بخشداری کرباسک منطقه سیستان معرفی شد
روستای کلوخیِ زابل میزبان یار قدیمی/ بهره‌برداری از بزرگراه زابل-زاهدان پس از ۲۲ سال +فیلم
مجهزترین سالن ورزشی در زابل به بهره‌برداری رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۲۰ درصدی مواکب سیستان و بلوچستان در اربعین ۱۴۰۵
سرقت شبکه و سوختن تجهیزات علت اصلی برخی خاموشی های بدون برنامه در زاهدان
تعطیلی ادارات شهرستان هیرمند به دلیل طوفان
آمادگی ۲۵۰ دستگاه ناوگان مسافری سیستان بلوچستان برای جابه‌جایی زائران اربعین
آخرین اخبار
آمادگی ۲۵۰ دستگاه ناوگان مسافری سیستان بلوچستان برای جابه‌جایی زائران اربعین
تعطیلی ادارات شهرستان هیرمند به دلیل طوفان
افزایش ۲۰ درصدی مواکب سیستان و بلوچستان در اربعین ۱۴۰۵
سرقت شبکه و سوختن تجهیزات علت اصلی برخی خاموشی های بدون برنامه در زاهدان
صبوری خانواده‌های مدافعان وطن، پشتوانه امنیت و اقتدار ایران است
رسیدگی به مطالبات ایثارگران و شتاب‌بخشی به توسعه بندر شهید بهشتی اولویت دولت است
زنان ایران در جنگ تحمیلی اخیر، ستون پایداری کشور بودند
نبض تجارت در چابهار نمی‌ایستد؛ ساخت برج کنترل دریایی در دستور کار دولت
شتاب توسعه در مرز ریمدان؛ منطقه آزاد چابهار تکمیل زیرساخت‌ها را در اولویت قرار داد
تداوم وزش بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان؛ دیدافقی زابل به ۴۰۰ متر کاهش یافت
بهره‌برداری ۱۲۲ کیلومتر بزرگراه در شمال سیستان و بلوچستان تا پایان سال
اجرای پروژه‌های راهبردی استان بدون وقفه ادامه دارد/ توسعه زیرساخت‌ها، پشتوانه توسعه ملی
توسعه زیرساخت های زرآباد مطالبه به حق مردم است
پیش فروش بلیت قطار اربعین در مسیر زاهدان _ خرمشهر آغاز شد
پرداخت تسهیلات اشتغال باید تسهیل شود
ظرفیت سوزن‌دوزی زنان ایرانشهر باید به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شود
خانواده‌های شهدای ایران در اولویت حمایت دولت هستند
خدمات‌رسانی در جنوب کشور بدون وقفه ادامه دارد
مصرف برق در سیستان و بلوچستان ۷۰۰ مگاوات از حد مجاز فراتر رفت
اختلاف ارتفاع افغانستان و سیستان؛ عامل پنهان تشدید ریزگردها
کریدور اربعین در سیستان و بلوچستان مهیای خدمت‌رسانی به زائران
مکران؛ موتور محرک صنعت میگوی ایران
همبستگی ملی مردم سیستان و بلوچستان در روزهای دشوار ستودنی است
فعالیت بنادر شهرستان با وجود شرایط جنگی تداوم دارد