باشگاه خبرنگاران جوان - علی ولایتیپور در جلسه کمیته تخصصی اشتغال شهرستان زابل اظهار کرد: با توجه به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی و توسعه اقتصادی منطقه، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مکلفاند فرآیند اعطای تسهیلات را بهگونهای مدیریت کنند که سرمایهگذاران و متقاضیان اشتغال، کمترین زمان را در راهروهای اداری صرف کنند.
وی سرمایهگذاری را اولویت اصلی شهرستان در سال جاری دانست و خواستار تشکیل فوری کارگروه رفع موانع پرداخت تسهیلات شد.
در ادامه این نشست، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با ارائه گزارش عملکرد این حوزه، از تحقق ۱۰۹.۸۵ درصدی تعهد اشتغال شهرستان زابل در سال گذشته خبر داد.
مصلح امیری با اشاره به جزئیات این آمار گفت: در سال گذشته، ۱۱۴ طرح مشاغل خرد و خانگی با اعتباری بالغ بر ۲۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان زابل به مرحله اجرا درآمده که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار محلی داشته است.
وی با ترسیم چشمانداز برنامههای اشتغالزایی شهرستان افزود: برای سال جاری، تصویب و اجرای یک هزار و ۳۰۲ طرح اشتغالزا هدفگذاری شده است؛ در همین راستا تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند گزارشهای دورهای و دقیق از پیشرفت فیزیکی طرحهای سرمایهگذاری خود را جهت نظارت و پایش به ادارهکل ارائه دهند تا روند توسعه اشتغال در منطقه بدون وقفه استمرار یابد.
منبع :فرمانداری زابل