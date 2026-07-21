مدیران باشگاه استقلال برای جذب و به کارگیری بازیکنان جدید سناریوی متفاوتی در نظر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که همچنان با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه است و همین موضوع برنامه‌های مدیران این باشگاه برای تکمیل فهرست بازیکنان را تحت تأثیر قرار داده است.

با وجود این محدودیت، مدیران استقلال فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را متوقف نکرده‌اند و مذاکرات با گزینه‌های مورد نظر کادر فنی ادامه دارد. همچنین قرارداد برخی بازیکنان تمدید شده و توافق با چند بازیکن جدید نیز حاصل شده است، اما تا زمان رفع محرومیت، امکان ثبت رسمی قرارداد این نفرات وجود نخواهد داشت.

مدیران باشگاه استقلال برای جلوگیری از ایجاد وقفه در روند آماده‌سازی بازیکنان جدید، سناریوی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند. بر این اساس، در صورتی که پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان تا پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر باز نشود، بازیکنانی که در این مدت با استقلال قرارداد امضا می‌کنند، به صورت قرضی راهی سایر تیم‌های لیگ برتری خواهند شد تا با حضور در میادین، از شرایط مسابقه دور نمانند.

بر اساس این برنامه، بازیکنان مذکور تا پایان نیم‌فصل نخست به صورت قرضی در تیم‌های دیگر به میدان خواهند رفت و پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل به جمع آبی‌پوشان بازخواهند گشت تا در ادامه فصل برای این تیم به میدان بروند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مدیران استقلال همچنان امیدوار هستند با پرداخت بدهی‌ها و حل پرونده‌های موجود، هرچه سریع‌تر مجوز باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی را دریافت کنند تا بتوانند قرارداد بازیکنان جدید را پیش از آغاز فصل به ثبت برسانند و کادر فنی نیز از ابتدای مسابقات تمامی نفرات مورد نظر خود را در اختیار داشته باشد.

استقلال تاکنون مذاکرات خود را با چند بازیکن برای حضور در فصل آینده نهایی کرده و در کنار تمدید قرارداد برخی مهره‌های فصل گذشته، همچنان فعالیت خود را در بازار نقل‌وانتقالات ادامه می‌دهد. با این حال، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی همچنان بزرگ‌ترین مانع آبی‌پوشان برای استفاده از خرید‌های جدید در آغاز فصل محسوب می‌شود و باید دید مدیران باشگاه در روز‌های آینده موفق به رفع این مشکل خواهند شد یا ناچار می‌شوند سناریوی انتقال قرضی بازیکنان جدید را عملی کنند.