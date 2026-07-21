مدیران باشگاه استقلال برای جذب و به کارگیری بازیکنان جدید سناریوی متفاوتی در نظر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که همچنان با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه است و همین موضوع برنامه‌های مدیران این باشگاه برای تکمیل فهرست بازیکنان را تحت تأثیر قرار داده است.

با وجود این محدودیت، مدیران استقلال فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را متوقف نکرده‌اند و مذاکرات با گزینه‌های مورد نظر کادر فنی ادامه دارد. همچنین قرارداد برخی بازیکنان تمدید شده و توافق با چند بازیکن جدید نیز حاصل شده است، اما تا زمان رفع محرومیت، امکان ثبت رسمی قرارداد این نفرات وجود نخواهد داشت.

مدیران باشگاه استقلال برای جلوگیری از ایجاد وقفه در روند آماده‌سازی بازیکنان جدید، سناریوی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند. بر این اساس، در صورتی که پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان تا پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر باز نشود، بازیکنانی که در این مدت با استقلال قرارداد امضا می‌کنند، به صورت قرضی راهی سایر تیم‌های لیگ برتری خواهند شد تا با حضور در میادین، از شرایط مسابقه دور نمانند.

بر اساس این برنامه، بازیکنان مذکور تا پایان نیم‌فصل نخست به صورت قرضی در تیم‌های دیگر به میدان خواهند رفت و پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل به جمع آبی‌پوشان بازخواهند گشت تا در ادامه فصل برای این تیم به میدان بروند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مدیران استقلال همچنان امیدوار هستند با پرداخت بدهی‌ها و حل پرونده‌های موجود، هرچه سریع‌تر مجوز باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی را دریافت کنند تا بتوانند قرارداد بازیکنان جدید را پیش از آغاز فصل به ثبت برسانند و کادر فنی نیز از ابتدای مسابقات تمامی نفرات مورد نظر خود را در اختیار داشته باشد.

استقلال تاکنون مذاکرات خود را با چند بازیکن برای حضور در فصل آینده نهایی کرده و در کنار تمدید قرارداد برخی مهره‌های فصل گذشته، همچنان فعالیت خود را در بازار نقل‌وانتقالات ادامه می‌دهد. با این حال، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی همچنان بزرگ‌ترین مانع آبی‌پوشان برای استفاده از خرید‌های جدید در آغاز فصل محسوب می‌شود و باید دید مدیران باشگاه در روز‌های آینده موفق به رفع این مشکل خواهند شد یا ناچار می‌شوند سناریوی انتقال قرضی بازیکنان جدید را عملی کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
پیام رامین رضاییان به هواداران: قرارداد ندارم
رسمی؛ سهرابیان به سپاهان پیوست
سیدبندی لیگ نخبگان آسیا/ استقلال سید یک،‌ تراکتور سید سه
تلاش استقلال برای فسخ توافقی بدون شکایت با نازون
گلایه شدید بیزاتی از اتفاقات فرودگاه تهران؛ قول مدیران استقلال برای جلوگیری از تکرار ماجرا
بختیاری‌زاده روی تصمیم خود ماند/ استقلال به دنبال مشتری برای عارف غلامی
استقلال شرایط جدید را به یاسر آسانی اطلاع داد
پیشنهاد جدید استقلال روی میز کوشکی/ مدیران در انتظار پاسخ نهایی
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قلعه‌نویی: بعضی‌ها بی‌وطن و ایران فروش هستند!/ اگر پولی از بازیکنی گرفتم اعدامم کنید
ترکیب پرسپولیس در بازی مقابل خیبر خرم آباد مشخص شد
باشگاه پرسپولیس از محمدرضا اخباری رونمایی می کند
پنج مدال بانوان تکواندو ایران در مسابقات کره‌جنوبی
دانیال ایری یک قدم تا امضای قرارداد با پرسپولیس است
سیدبندی لیگ نخبگان آسیا/ استقلال سید یک،‌ تراکتور سید سه
پیام رامین رضاییان به هواداران: قرارداد ندارم
مذاکرات باشگاه پرسپولیس برای جذب محمد مهدی محبی
 وقتی قلعه نویی منافع ملی را به خطر انداخت/ ریختن آب به آسیابِ متهمان به وطن فروشی!
ژست ملی گرایانه قلعه نویی با درآمد نجومی/ آیا همه منتقدان تیم ملی وطن فروش‌اند؟
آخرین اخبار
رقابت داغ در دروازه استقلال/ جنگ فرعباسی و خلیفه برای پیراهن شماره یک
سناریوی ویژه استقلال برای خرید‌های جدید
نشست هماهنگی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ برگزار شد
دلیل نارضایتی رضاییان از باشگاه استقلال چیست؟
سیدبندی لیگ نخبگان آسیا/ استقلال سید یک،‌ تراکتور سید سه
ترکیب پرسپولیس در بازی مقابل خیبر خرم آباد مشخص شد
پیام رامین رضاییان به هواداران: قرارداد ندارم
ژست ملی گرایانه قلعه نویی با درآمد نجومی/ آیا همه منتقدان تیم ملی وطن فروش‌اند؟
حضور داوران ایرانی در لیگ قهرمانان بانوان آسیا
رضایت کمیته المپیک از تحول در بسکتبال زنان
داوری: هدف ما کسب سهمیه جام جهانی و تکمیل چرخه نسل‌سازی است
 وقتی قلعه نویی منافع ملی را به خطر انداخت/ ریختن آب به آسیابِ متهمان به وطن فروشی!
تأکید معاون ورزش بانوان بر شفافیت عملکرد فدراسیون بسکتبال
هندبال جوانان ایران مقتدرانه به یک‌چهارم نهایی آسیا رسید
پنج مدال بانوان تکواندو ایران در مسابقات کره‌جنوبی
باشگاه پرسپولیس از محمدرضا اخباری رونمایی می کند
طاهری: خدمت به جوانان کشتی کشور برایم افتخار است
نصیری: اردوی کایسری گام بلند تیم امید برای موفقیت در بازی‌های آسیایی است
مذاکرات باشگاه پرسپولیس برای جذب محمد مهدی محبی
دانیال ایری یک قدم تا امضای قرارداد با پرسپولیس است
قلعه‌نویی: بعضی‌ها بی‌وطن و ایران فروش هستند!/ اگر پولی از بازیکنی گرفتم اعدامم کنید
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
تکواندوی ایران ۵ طلا در کره گرفت