دیدار رسمی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با وزیر کشور پاکستان دقایقی پیش آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) در جریان سفر به اسلام آباد با حضور در وزارت کشور، از سوی سید محسن نقوی همتای پاکستانی خود مورد استقبال قرار گرفت.

از دقایقی پیش، دیدار رسمی وزرای کشور ایران و پاکستان آغاز شد.

مومنی در اولین جلسه کاری در اسلام آباد با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش و رئیس نیرو‌های دفاعی پاکستان، دیدار کرد. در ادامه این سفر، اسکندر مومنی، در دومین جلسه کاری با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار کرد.

وزیر کشور شب گذشته با استقبال محسن نقوی همتای پاکستانی، وارد اسلام‌آباد شد. در این سفر، هیئتی متشکل از وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و همچنین فراجا و گمرک، وزیر کشور را همراهی می‌کنند.

وزیر کشور در بدو ورود به اسلام‌آباد پیگیری توافقات سفر رئیس‌جمهوری، توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و همچنین بررسی تحولات منطقه‌ای را محور سفر هیئت ایرانی به اسلام‌آباد اعلام کرد.