یارانه نقدی مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد؛ یارانه مرحله ۱۸۵ به مبلغ ۱۳۵هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون ۶۵۵ هزار و ۸۵۹ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشت است.

 سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵هزار و ۴۴۴ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

برچسب ها: یارانه نقدی ، سازمان هدفمندی یارانه‌ها
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