باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد؛ یارانه مرحله ۱۸۵ به مبلغ ۱۳۵هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون ۶۵۵ هزار و ۸۵۹ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵هزار و ۴۴۴ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.