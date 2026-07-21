باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن گلستان، با اشاره به عزم جدی بنیاد مسکن برای توسعه و آبادانی روستا‌های استان اظهار کرد: اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستا‌های استان گلستان، گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن روستایی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح رفاه و رضایتمندی روستاییان است.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و در تعامل و همکاری با مجموعه مدیریت شهرستان‌ها و دهیاری‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی در روستا‌ها را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد با تداوم نهضت آسفالت، بخش قابل توجهی از معابر خاکی روستا‌های استان ساماندهی و آسفالت شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های محلی در پیشبرد طرح‌های عمرانی، از مشارکت و همراهی مردم، شورا‌های اسلامی و دهیاران در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای قدردانی کرد.

خسروی گفت: نهضت آسفالت با هدف توسعه پایدار روستاها، محرومیت‌زدایی، ارتقای زیرساخت‌های روستایی و ایجاد محیطی ایمن و مناسب برای زندگی روستاییان در حال اجراست.