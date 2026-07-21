باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - يک مقام سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز سه‌شنبه گفت که شیوع ابولا ناشی از ویروس بوندیبوگیو در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان در حال گسترش است و ۲۴۲۳ مورد تایید شده، از جمله ۹۶۷ مورد مرگ و ۴۶۹ مورد بهبودی گزارش شده است.

تیرنو بالده، مدیر حوادث سازمان بهداشت جهانی برای واکنش به بیماری‌های ویروسی بوندیبوگیو، به خبرنگاران در ژنو گفت که این شیوع اکنون به پنج استان گسترش یافته است و ایتوری همچنان مرکز این بیماری است که ۸۹.۱٪ موارد و ۸۳.۹٪ مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

بالد گفت که علیرغم آخرین آمار، مقامات بهداشتی اکنون درک بهتری از پویایی شیوع بیماری دارند و واکنش خود را بر اساس آن تطبیق می‌دهند.

او گفت: "شیوع بیماری همچنان پیش روی ماست و ما هنوز در مرحله جبران عقب‌ماندگی هستیم. "

او گفت که سازمان بهداشت جهانی سه الگوی انتقال متمایز را شناسایی کرده است: انتقال با شدت بالا در بونیا و مناطق اطراف ادامه دارد، شیوع‌های نوظهور در مکان‌هایی از جمله کیسانگانی، هاوت-اوله، کاتوا و بوتمبو و نشانه‌هایی از تثبیت در مونگبوالو، جایی که شیوع بیماری برای اولین بار شناسایی شد و همچنین در گوما.

او گفت که تیم‌های واکنش سریع مستقر در کیسانگانی تاکنون از انتقال ثانویه جلوگیری کرده‌اند و هر پنج مورد گزارش شده در آنجا از ایتوری وارد شده‌اند. برنامه‌های مشابهی به هاوت-اوله، کاتوا، بوتمبو و سایر مناطق نوظهور گسترش خواهد یافت.

او گفت: "ما گسترش دفن ایمن و آبرومند، سیستم‌های ارجاع و ظرفیت مدیریت بالینی را در فعال‌ترین نقاط انتقال بیماری در اولویت قرار داده‌ایم. "

منبع: آناتولى