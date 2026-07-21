باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «محمود خوش نشان» مدیر عامل موسسه راهگشا بنیاد تعاون فراجا اظهار کرد: با توانمندی مهندسان جوان و مجرب و انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشی، اولین واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت امروز بهره برداری شد.
وی افزود: امروز اولین واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت به استان «اصفهان» اعزام شد و تعویض پلاک موتور سیکلت و ساخت پلاک توسط مرکز تعویض پلاک سیار موتور سیکلت در این استان انجام میشود.
سردار خوش نشان در پاسخ به چرایی انتخاب اصفهان به عنوان اولین استان برای اجرایی شدن این پروژه بیان کرد: با توجه به فعالیت کارخانههای متعدد موتورسیکلت سازی در استان اصفهان و همچنین آمار بالای متقاضیان دریافت خدمات نقل و انتقال و تعویض پلاک موتورسیکلت و نیاز به تامین پلاک و رفع نیازمندیهای ۱۶ کارخانه فعال در سطح استان و پاسخگویی به مراجعین در مراکز دوگانه اصفهان و شعب شهرستان ها، اولین واحد سیار تعویض پلاک در استان اصفهان راه اندازی و فعال شد.
این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: نظر به اینکه ساخت پلاک موتورسیکلت در استانها تا کنون میسر نبود و نیازمندیهای کلیه مراکز تعویض پلاک به صورت متمرکز از طریق تهران تولید و توزیع میشد که این امر مستلزم زمان بوده و صرف هزینههای پستی و تاخیر در رسیدن پلاکها را در پی داشت، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی و کاهش زمان دریافت خدمات از چند روز به ۲۰ دقیقه، اولین واحد تعویض پلاک که مجهز به دستگاه هوشمند ساخت پلاک به منظور تولید پلاک موتور سیکلت میباشد در استان اصفهان راه اندازی و پس از این به محض مراجعه، خریدارانی که نیاز به پلاک موتور سیکلت دارند در حداقل زمان خدمات مذکور را دریافت مینمایند.
سردار خوش نشان خاطر نشان کرد: با راه اندازی واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت در استان اصفهان مدت ساخت پلاک موتور سیکلت از چندین روز به ۲۰ دقیقه کاهش خواهد یافت که منجر به ارتقاء رضایت مندی مراجعین عزیز خواهد شد؛ در آیندهای نزدیک زمان دریافت خدمات کوتاهتر خواهد شد.
وی در خصوص مزایای واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت گفت: واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت کلیه امکانات همانند سایر مراکز تعویض پلاک مربوط به نقل و انتقال، ساخت و نصب پلاک بر روی موتور سیکلت و چاپ سند مالکیت را دارا میباشد و در مواقعی که در محل ماموریت، برق منطقه قطع باشد، واحد سیار به ژنراتور سه فاز مجهز بوده و در ارایه خدمات خللی وارد نخواهد شد.
مدیر عامل موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا به دستگاه ساخت پلاک موتور سیکلت اشاره کرد و گفت: با تلاش و همت متخصصین و مهندسان جوان و نخبه شاغل در موسسه راهگشا در واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت دستگاه ساخت و ضرب پلاک موتورسیکلت نصب شده و در حداقل زمان ممکن پلاک ساخته و تحویل مراجعه کننندگان عزیز میشود.
سردار خوش نشان در خصوص مزیتهای سیار بودن واحد تعویض پلاک موتور سیکلت گفت: ارائه خدمات تعویض پلاک در کلیه نقاط کشور میسر شده و با گسترش تعداد واحدهای تعویض پلاک سیار میتوانیم در راستای برقراری عدالت اجتماعی، در کلیه شهرستانها و روستاهای کشور از جمله مناطق محروم و یا صعب العبور خدمات تعویض پلاک موتور سیکلت را در کوتاهترین زمان و با کیفیت عالی و بالاترین ضریبهای امنیتی ارائه کنیم.
منبع: خبرگزاری پلیس