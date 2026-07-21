باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در ادامه فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات، مذاکرات نهایی را با محمد خلیفه، دروازه‌بان جوان و آینده‌دار آلومینیوم اراک، انجام داده‌اند و این بازیکن در آستانه پیوستن به جمع آبی‌پوشان قرار دارد.

با جذب خلیفه، رقابت در خط دروازه استقلال وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. حبیب فرعباسی که پس از جدایی آنتونیو آدان به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی حفاظت از دروازه استقلال برای فصل آینده مطرح شده بود، حالا باید برای به دست آوردن جایگاه شماره یک با رقیبی جوان و باانگیزه رقابت کند.

کادر فنی استقلال نیز اعتقاد دارد هیچ دروازه‌بانی از پیش جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی نخواهد داشت و عملکرد بازیکنان در تمرینات و دیدار‌های تدارکاتی، ملاک انتخاب دروازه‌بان نخست تیم خواهد بود.

بر همین اساس، در صورت نهایی شدن حضور محمد خلیفه در استقلال، رقابت نزدیکی میان او و حبیب فرعباسی شکل خواهد گرفت و تنها یکی از این دو دروازه‌بان به عنوان گلر ثابت آبی‌پوشان در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت.

کادر فنی استقلال امیدوار است این رقابت، موجب افزایش کیفیت عملکرد هر دو دروازه‌بان شود تا آبی‌ها پس از تغییرات ایجادشده در خط دروازه، با کمترین دغدغه وارد رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا شوند.