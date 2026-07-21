رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند از انجام ۷۲۴ مأموریت حادثه و حریق در ۴ ماهه اول امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عنایتی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۴۴ مأموریت حادثه از سوی آتش نشانان انجام شده است.

او افزود: همچنین ۱۸۰ مورد حریق نیز در این مدت رخ داده که منجر به مأموریت شده است.

عنایتی اظهار کرد: از مجموع مأموریت‌های حادثه‌ای ۵۱۵ مورد در حریم شهر بوده و ۲۹ مورد نیز در خارج از شهر به وقوع پیوسته است.

بیشتر بخوانید

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند عنوان کرد: ۱۵۲ مورد حریق نیز در محدوده شهری رخ داده و ۲۸ حریق نیز مربوط به خارج از محدوده شهری بوده است.

او گفت: در این مأموریت‌ها ۴۷ نفر مصدوم شده و ۳ نفر نیز فوت کرده‌اند.