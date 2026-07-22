باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود ولی، عضو هیئت‌مدیره شهرک شمس‌آباد درمورد تأمین برق پایدار شهرک‌های صنعتی گفت: در راستای قوانینی که حدود دو سال پیش درمورد برنامه توسعه هفتم ابلاغ شد در یکی از بهترین زمین‌های مرغوب و مناسب این کار، تلاش‌هایی برای احداث نیروگاه در جوار شهرک صنعتی شمس‌آباد را شروع کردیم و یک ۶۹ مگاواتی است که توسط توانیر در حال اجراست و دیگری، ۳۲ مگاوات مشارکت صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی شمس‌آباد است و حدود ۹۰-۸۵ درصد کار‌های آن انجام شده‌اند و صرفاً کار‌های وصل و خط شبکه و... باقی مانده‌اند و جانمایی و نصب و مواردی از این قبیل تمام شده‌اند و فقط وصل و تست و آزمایشگاه باقی مانده است.

ولی ادامه داد: وظیفه و متولی اصلی ایجاد نیروگاه و تولید برق بر دوش دولت است؛ بدون این که بخواهند نظر بخش خصوصی را در برنامه توسعه هفتم درنظر بگیرند و در این میان، نکته‌ای که وجود دارد این است که صاحب صنعت خودش برای تأمین بخشی از برق خود باید اقدام کند که این موضوع با سیاست‌های کلی نظام درمورد حمایت از تولید تناقض دارد.

عضو هیئت‌مدیره شهرک شمس‌آباد گفت: مجموعه شهرک صنعتی شمس‌آباد، بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور و خاورمیانه است که می‌تواند به کشور کمک کند و برخی از صاحبان صنایع پذیرفته‌اند که به عنوان نمونه و پایلوت، یک نیروگاه کوچک در جوار شهرک صنعتی شمس‌آباد به وجود آورند و تلاش‌های زیادی برای این منظور می‌طلبید و سهمی در آن ایام برای ما درنظر گرفته بودند و ما حدود ۸۰ درصد را با احداث این نیروگاه انجام می‌دهیم که به جز ۲۰ مگاواتی است که بخش خصوصی در کنار شهرک صنعتی شمس‌آباد ایجاد کرده و ۶۹ مگاواتی است که توانیر در حال اجرای آن است.

ولی مطرح کرد: آن چه که انگیزه را از صاحبان صنایع گرفته این است که یک سال پیش، صحبت از ۲۶۰ هزار دلار برای هر مگاوات بود، امّا در روز‌های گذشته فاکتوری که به ما تحویل داده شد این بود که ۴۷۰ هزار دلار برای هر مگاوات درنظر گرفته شده است و دوستان در ساتبا باید به این سوال پاسخ دهند که تفاوت قیمت برای چیست؟ امیدوارم دوستان در این مورد حمایت کنند.

عضو هیئت‌مدیره شهرک شمس‌آباد گفت: قانونی داریم به نام ماده ۲۵ بهبود فضای کسب و کار که در آن، قانون به صراحت اعلام می‌کند اگر شرکت‌هایی که به صاحبان صنعت انرژی می‌فروشند برق را بدون دلیل قطع کنند باید خسارت دهند و ملزم هستند که با شرکت‌های بیمه قرارداد‌هایی داشته باشند که در این گونه مواقع خسارت دهند و صرفاً یک استثناء وجود دارد و آن هم این است که اگر جان شهروندان در واحد مسکونی و... در خطر باشد شورای تأمین آن استان و محلی که آن اتفاق رخ داده است، می‌تواند بدون جبران خسارت برق را قطع کند و دوباره در قانون به صراحت ذکر شده که به مدت ۲ روز قابل تمدید است و خسارت‌هایی وجود دارند که در این خصوص قابل جبران نیست.

ولی افزود: برق، خون صنعت است و قطعی برق حتی برای چند لحظه باعث مشکلات زیادی برای فولاد و پتروشیمی‌ها و صنایع می‌شود.