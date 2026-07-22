عضو هیئت‌مدیره شهرک شمس‌آباد درمورد تأمین برق پایدار شهرک‌های صنعتی و چالش‌های آنها درمورد قطعی برق صنایع توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود ولی، عضو هیئت‌مدیره شهرک شمس‌آباد درمورد تأمین برق پایدار شهرک‌های صنعتی گفت: در راستای قوانینی که حدود دو سال پیش درمورد برنامه توسعه هفتم ابلاغ شد در یکی از بهترین زمین‌های مرغوب و مناسب این کار، تلاش‌هایی برای احداث نیروگاه در جوار شهرک صنعتی شمس‌آباد را شروع کردیم و یک ۶۹ مگاواتی است که توسط توانیر در حال اجراست و دیگری، ۳۲ مگاوات مشارکت صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی شمس‌آباد است و حدود ۹۰-۸۵ درصد کار‌های آن انجام شده‌اند و صرفاً کار‌های وصل و خط شبکه و... باقی مانده‌اند و جانمایی و نصب و مواردی از این قبیل تمام شده‌اند و فقط وصل و تست و آزمایشگاه باقی مانده است.

ولی ادامه داد: وظیفه و متولی اصلی ایجاد نیروگاه و تولید برق بر دوش دولت است؛ بدون این که بخواهند نظر بخش خصوصی را در برنامه توسعه هفتم درنظر بگیرند و در این میان، نکته‌ای که وجود دارد این است که صاحب صنعت خودش برای تأمین بخشی از برق خود باید اقدام کند که این موضوع با سیاست‌های کلی نظام درمورد حمایت از تولید تناقض دارد.

عضو هیئت‌مدیره شهرک شمس‌آباد گفت: مجموعه شهرک صنعتی شمس‌آباد، بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور و خاورمیانه است که می‌تواند به کشور کمک کند و برخی از صاحبان صنایع پذیرفته‌اند که به عنوان نمونه و پایلوت، یک نیروگاه کوچک در جوار شهرک صنعتی شمس‌آباد به وجود آورند و تلاش‌های زیادی برای این منظور می‌طلبید و سهمی در آن ایام برای ما درنظر گرفته بودند و ما حدود ۸۰ درصد را با احداث این نیروگاه انجام می‌دهیم که به جز ۲۰ مگاواتی است که بخش خصوصی در کنار شهرک صنعتی شمس‌آباد ایجاد کرده و ۶۹ مگاواتی است که توانیر در حال اجرای آن است.

ولی مطرح کرد: آن چه که انگیزه را از صاحبان صنایع گرفته این است که یک سال پیش، صحبت از ۲۶۰ هزار دلار برای هر مگاوات بود، امّا در روز‌های گذشته فاکتوری که به ما تحویل داده شد این بود که ۴۷۰ هزار دلار برای هر مگاوات درنظر گرفته شده است و دوستان در ساتبا باید به این سوال پاسخ دهند که تفاوت قیمت برای چیست؟ امیدوارم دوستان در این مورد حمایت کنند.

عضو هیئت‌مدیره شهرک شمس‌آباد گفت: قانونی داریم به نام ماده ۲۵ بهبود فضای کسب و کار که در آن، قانون به صراحت اعلام می‌کند اگر شرکت‌هایی که به صاحبان صنعت انرژی می‌فروشند برق را بدون دلیل قطع کنند باید خسارت دهند و ملزم هستند که با شرکت‌های بیمه قرارداد‌هایی داشته باشند که در این گونه مواقع خسارت دهند و صرفاً یک استثناء وجود دارد و آن هم این است که اگر جان شهروندان در واحد مسکونی و... در خطر باشد شورای تأمین آن استان و محلی که آن اتفاق رخ داده است، می‌تواند بدون جبران خسارت برق را قطع کند و دوباره در قانون به صراحت ذکر شده که به مدت ۲ روز قابل تمدید است و خسارت‌هایی وجود دارند که در این خصوص قابل جبران نیست.

ولی افزود: برق، خون صنعت است و قطعی برق حتی برای چند لحظه باعث مشکلات زیادی برای فولاد و پتروشیمی‌ها و صنایع می‌شود.

برچسب ها: برق صنایع ، قطعی برق صنایع ، صنایع کشور
خبرهای مرتبط
۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید
آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی/ مهلت وکالتی کردن حساب از ۳۱ تیر
تخصیص یارانه به شرکت‌هایی که ممیزی انرژی هستند کمک‌کننده است  
صنایع در اولویت قطع برق نخواهند بود/کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی
توافق وزرای صمت و نیرو برای کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی و تأمین برق صنایع فولادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
آخرین اخبار
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ مرداد
نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ درصد افزایش یافت
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
چهار پروژه پست برق جدید افتتاح شد/ افزایش پایداری شبکه البرز با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار به شبکه تزریق شد
با سودجویان در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم
بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد
افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال
توسعه زیرساخت‌های شارژ برقی ضروری/اجرای طرح کهاب در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه کشور
پیش‌فروش بلیت رفت و برگشت در ۳ استان/ به‌کارگیری ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۴۰ هزار تومان
خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور