نخستین جشنواره بین‌المللی «لالایی‌های بیداری میناب» با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جشنواره بین‌المللی «لالایی‌های بیداری میناب» برگزار می شود.

مازیار رضاخانی دبیر این رویداد در مورد این جشنواره هنری که فراخوان نخستین دوره برگزاری آن به زودی منتشر می‌شود، گفت: جنایت آمریکایی صهیونی در روز اول جنگ دوم در میناب باعث اندوه و خشم همه انسان‌های آزاده در سراسر جهان شد. دشمن در جنگ شناختی و روایتی سعی در وارونه جلوه دادن حقایق و به بوته فراموشی کشاندن این جنایت دارد از این رو لزوم روایت راستین جنایت میناب یک ضرورت راهبردی است.

دبیر جشنواره فیلم و تئاترلوتوس و جایزه پروین اعتصامی ادامه داد: جشنواره «لالایی‌های بیداری میناب» در دو بخش بین‌الملل و داخلی برگزار می‌شود، زیرا عاطفه مادری فراتر از مرزهای جغرافیایی است و لالایی برای کودکان زبان مشترک همه مادران جهان است.

رضاخانی تاکید کرد: فراخوان جشنواره به زودی منتشر می شود و ابعاد و بخش های مختلف این رویداد با جزئیات منعکس می شود تا علاقمندان در سراسر جهان بتوانند با ساخت و ارسال اثر در آن مشارکت کنند.

دبیر جشنواره بین‌المللی «لالایی‌های بیداری میناب» بیان کرد: این رویداد مهم هنری با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود. گروه ما از دو ماه گذشته با مسئولان این سازمان جلسات متعددی جهت همکاری مشترک و برگزاری جشنواره بین‌المللی «لالایی‌های بیداری میناب» داشته است و با توافق نهایی دبیرخانه این جشنواره به زودی تشکیل می‌شود.

او ادامه داد: در شرایطی که دشمن سعی در پنهان کردن ابعاد جنایت هولناک مدرسه میناب دارد ضرورت برگزاری چنین رویداد هنری بیش از هر موضوعی مورد توجه هنرمندان- مسئولان فرهنگ و هنر و تمام آزادگان جهان است.

برچسب ها: میناب ، جنگ رمضان ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
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