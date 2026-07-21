مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: کبدی یکی از رشته‌های مستعد مدال‌آوری استان است و با حمایت از ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند در بازی‌های آسیایی ناگویا خوش بدرخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی - مجمع سالیانه هیأت کبدی کردستان با بررسی عملکرد این هیأت و ترسیم برنامه‌های آینده برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ظرفیت بالای کبدی برای تبدیل شدن به یکی از رشته‌های شاخص استان تأکید شد.

فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، با اشاره به روند رو به رشد کبدی در استان، این رشته را از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین رشته‌های ورزشی دانست و گفت: حمایت از ملی‌پوشان و قهرمانان این رشته در اولویت قرار دارد و کبدی می‌تواند یکی از امیدهای اصلی استان برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا باشد.

وی بر تقویت هیأت‌های شهرستانی تأکید کرد و افزود: توسعه کبدی بدون مشارکت شهرستان‌ها امکان‌پذیر نیست و اداره کل ورزش و جوانان نیز برای تأمین امکانات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در کنار هیأت‌ها خواهد بود.

خاکی همچنین توسعه ورزش بانوان را از برنامه‌های مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: افزایش دوره‌های آموزشی برای مربیان و داوران زن و حمایت از ورزشکاران این بخش با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ضرورت شفافیت مالی و برنامه‌محوری در هیأت‌های ورزشی اظهار کرد: تدوین برنامه‌های عملیاتی و استفاده از نیروهای متخصص، مسیر توسعه ورزش استان را هموار خواهد کرد.

در ادامه این مجمع، محمد سیامک رضاقلی، رئیس هیأت کبدی کردستان، از اجرای طرح‌های گسترده استعدادیابی در شهرستان‌ها، ارتقای سطح آموزشی مربیان و داوران و تلاش برای میزبانی رقابت‌های کشوری و اردوهای تیم ملی خبر داد.

وی با بیان اینکه کبدی کردستان از ظرفیت بالایی برای حضور در تیم‌های ملی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان، این رشته جایگاه شایسته خود را در ورزش کشور به دست آورده و زمینه حضور پررنگ ورزشکاران استان در میادین بین‌المللی فراهم شود.

برچسب ها: کبدی ، هیات کبدی ، کردستان ، ورزش ، سنندج ، مجمع عمومی سالیانه
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