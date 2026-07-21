باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع و خاک‌سپاری باقیمانده پیکرهای مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، صبح چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: با وجود تلاش گسترده چندین گروه تخصصی و انجام عملیات متعدد تفحص در مدرسه شجره طیبه میناب و مناطق پیرامونی آن طی هفته‌های گذشته، تاکنون هیچ بخشی از پیکر شهید ماکان نصیری پیدا نشده است.

وی افزود: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، موشک آمریکایی در لحظه اصابت به مدرسه مستقیماً به محل حضور این کودک برخورد کرده است. از همین رو، با وجود چندین مرحله جست‌وجوی دقیق و تخصصی توسط گروه‌های مختلف، تاکنون هیچ اثری از پیکر این شهید به دست نیامده است.»

محمد رادمهر، فرماندار میناب، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: طی چندین هفته عملیات تفحص در محل مدرسه و محیط اطراف آن، ۶۲ قطعه از پیکر شهدای دانش‌آموز کشف شد که پس از انجام آزمایش‌های ژنتیکی (DNA)، مشخص شد این قطعات متعلق به ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب است.

وی تصریح کرد: باقیمانده این پیکرهای مطهر، صبح چهارشنبه ۳۱ تیرماه در آیینی با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در میناب تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

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