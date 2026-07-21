باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع و خاکسپاری باقیمانده پیکرهای مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، صبح چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: با وجود تلاش گسترده چندین گروه تخصصی و انجام عملیات متعدد تفحص در مدرسه شجره طیبه میناب و مناطق پیرامونی آن طی هفتههای گذشته، تاکنون هیچ بخشی از پیکر شهید ماکان نصیری پیدا نشده است.
وی افزود: «بر اساس بررسیهای انجامشده، موشک آمریکایی در لحظه اصابت به مدرسه مستقیماً به محل حضور این کودک برخورد کرده است. از همین رو، با وجود چندین مرحله جستوجوی دقیق و تخصصی توسط گروههای مختلف، تاکنون هیچ اثری از پیکر این شهید به دست نیامده است.»