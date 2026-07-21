باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سناتور آمریکایی برنی سندرز روز سه شنبه گفت که اسرائیل «حق نسلکشی» در غزه را نداشته است و گفت که تلآویو «نباید پولى از مالیاتدهندگان آمریکایی دریافت کند.»
سندرز در مراسمی در مینهسوتا، از جنگ وحشیانه اسرائیل علیه نوار غزه انتقاد کرد و گفت که دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژيم صهيونيستى، «حق ندارد جنگی تمامعیار علیه مردم فلسطین به راه بیندازد. اسرائیل حق نداشت بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان، کودکان و سالمندان را بکشد. حق نداشت ۱۷۳۰۰۰ نفر را زخمی کند. اسرائیل حق نداشت تقریباً کل زیرساختهای غزه، مدارس، مراکز درمانی، سیستمهای آب، تصفیهخانههای فاضلاب و شبکه برق را نابود کند. حق نداشت ۹۲٪ از واحدهای مسکونی غزه را آسیب برساند یا نابود کند.»
سندرز گفت: «به عبارت دیگر، اسرائیل حق نداشت علیه مردم غزه نسلکشی کند.»
با وجود آتشبس که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، ارتش اسرائیل به حملات روزانه خود در غزه ادامه داده و طبق اعلام وزارت بهداشت، ۱۱۶۸ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۳۷۹۸ نفر دیگر را زخمی کرده است.
جنگ اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳، نوار غزه را به ویرانهای در بحبوحه شرایط فاجعهبار انسانی برای جمعیت ۲.۴ میلیون نفری این منطقه تبدیل کرده است.
منبع: آناتولى