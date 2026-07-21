باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - محمد حمیدی افزود:حدود بیست هزار گلستانی برای شرکت در مراسم اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند.
او ادامه داد:امسال ۳۰ موکب از استان به عتبات عالیات مشرف میشوند که ۲ موکب در مرز مهران قصر شیرین و ۲۸ موکب نیز در عراق مستقر میشوند.
حمیدی تصریح کرد: اتوبوس به تعداد ثبت نامیها تدارک دیده شده است.
در موکبها خدماتی، چون بهداشت، اسکان، تغذیه و امانت داری ارائه میشود.
۵۸ دفتر زیارتی در سطح استان آماده ثبت نام زائران هستند.
استان گلستان سی موکب اربعینی در عتبات عالیات از جمله شهرهای سامرا، کاظمین، نجف، مسیر نجف تا کربلا، کربلا و طفلان مسلم و یک موکب در مهران و یک موکب در قصر شیرین دارد.