باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی متقیان در حاشیه جلسه شورای پدافند غیرعامل استان قم و در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به گستره فعالیتهای پدافند غیرعامل در استان قم، اظهار کرد: این حوزه در ۱۱ محور دنبال میشود و در همین راستا مصوباتی برای ارتقای آمادگی استان به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این مصوبات به تجهیز و برآورد پناهگاهها و اسکان اضطراری اختصاص دارد، افزود: در حوزه تأمین امنیت غذایی نیز دوگانهسوز کردن ۳۰ درصد نانواییهای استان در دستور کار قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آن اجرایی شده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم همچنین به مصوبات حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در بخش رصد و پایش زیرساختها، بهویژه در زمینه پدافند زیستی، برنامههای خوبی تدوین شده است.
وی با تأکید بر شرایط خاص قم و برگزاری برنامههای مختلف با جمعیتهای انبوه در این شهر، تصریح کرد: با توجه به حضور زائران و امکان میزبانی از جمعیتهای میلیونی، افزایش آمادگی زیرساختی و عملیاتی در استان ضروری است.
منبع:استانداری قم