معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای ارائه خدمات ارتباطی پایدار به زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر اینکه توفیق خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است، گفت: وزارت ارتباطات با بسیج تمامی ظرفیتهای خود و مشارکت اپراتورهای تلفن همراه، شرکتهای تابعه و دستگاههای مرتبط، برنامهریزی گستردهای را برای ارائه خدمات ارتباطی پایدار، باکیفیت و ایمن در ایام اربعین حسینی انجام داده است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد اربعین وزارت ارتباطات افزود: تدوین دستورالعملها و سند اجرایی ستاد اربعین، برگزاری جلسات هماهنگی، سفرهای میدانی به استانهای مرزی و کشور عراق با همراهی وزیر ارتباطات، هماهنگی با دستگاههای اجرایی، مکاتبه با بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز زائران از طریق پستبانک، برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و پیگیری مستمر مشکلات استانهای مرزی، از مهمترین اقدامات انجامشده در آستانه اربعین است.
امیدی با بیان اینکه توسعه و تقویت پایداری شبکههای ارتباطی، افزایش ظرفیت ارتباطات سیار، پشتیبانی از خدمات دیجیتال و ارتقای کیفیت ارتباطات در داخل کشور و مسیرهای منتهی به مرزها در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: با وجود پیشرفتهای حاصلشده، برخی چالشها از جمله ضرورت تأمین زیرساختهای برق، هماهنگیهای بیندستگاهی، محدودیتهای جغرافیایی و استمرار همکاری نزدیک با طرف عراقی همچنان نیازمند حمایت و تصمیمگیری در سطوح ملی و استانی است.
وی ابراز امیدواری کرد با هدایت مسئولان، همراهی استانداران و همکاری دستگاههای اجرایی، همانند سالهای گذشته خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیتی به زائران حسینی ارائه شود و وزارت ارتباطات بتواند سهم شایستهای در برگزاری باشکوه این رویداد عظیم معنوی ایفا کند.
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات سپس به مهمترین اقدامات ستاد اربعین اشاره کرد و گفت: تهیه دستورالعمل و سند ستاد اربعین وزارت ارتباطات و دستگاههای تابعه، برگزاری جلسات ستاد، هماهنگی با استانداران استانهای مرزی، سفر به عراق برای بررسی میدانی وضعیت ارتباطات، مکاتبه با بانک مرکزی برای تأمین ارز اربعین، برنامهریزی برای توسعه خدمات اپراتورها، تأمین امکانات مورد نیاز همکاران اعزامی، هماهنگی با ستاد مرکزی اربعین و پیگیری مستمر مشکلات زیرساختی از طریق سازمانهای مسئول، بخشی از اقدامات انجامشده است.
امیدی در ادامه با تشریح مهمترین چالشهای استانهای مرزی گفت: در استان کرمانشاه محدودیت فضای استقرار تجهیزات در مرز خسروی، نیاز به ارتقای ظرفیت سایتهای ارتباطی، افزایش زمان پشتیبانی باتریها و توسعه زیرساختهای ارتباطی از مهمترین مسائل مطرحشده است.
وی افزود: در آذربایجان غربی نیز ضعف پوشش ارتباطی در برخی محورهای منتهی به مرز، عدم پوشش کامل در برخی مسیرها هنگام قطع برق، درخواست اتصال دوربینهای امنیتی و نیاز به توسعه سایتهای مخابراتی از جمله چالشهای موجود به شمار میرود.
به گفته معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات، استان کردستان نیز با ضعف پوشش تلفن همراه در دهها کیلومتر از محورهای منتهی به مریوان، باشماق، دیواندره، سنندج و کامیاران مواجه است و توسعه شبکه ارتباطی این مناطق در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: در استان ایلام نیز وقوع آتشسوزیهای احتمالی در مسیر فیبر نوری، ضعف پوشش اینترنت همراه در برخی مسیرهای منتهی به مرز مهران، نقاط کور ارتباطی و نیاز به افزایش پوشش شبکه همراه اول، از جمله مسائل مطرحشده از سوی مدیران استانی است.
امیدی درباره راهکارهای پیشبینیشده برای رفع این مشکلات گفت: کاهش تداخل فرکانسی با همکاری سازمان تنظیم مقررات، هماهنگی با وزارت امور خارجه برای جلوگیری از تداخل سیگنالهای مرزی، همکاری شرکت مخابرات ایران در توسعه شبکه فیبر نوری، اتصال نهادهای امنیتی و خدماتی به شبکه ارتباطی، اطلاعرسانی گسترده درباره خدمات ارتباطی، تقویت و نوسازی باتریها و تجهیزات مخابراتی، تأمین برق پایدار سایتها، اولویتبخشی به توسعه پوشش در مسیرهای منتهی به مرزها، نصب سایتهای سیار، بازسازی ساختمانهای پست مرزی برای استقرار نیروهای عملیاتی، برقراری رومینگ بین اپراتوری برای افزایش پایداری ارتباطات و استقرار امکانات پستبانک در مرز مهران، از مهمترین برنامههای وزارت ارتباطات برای اربعین امسال است.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی بخشهای وزارت ا رتباطات و فناوری اطلاعات با آمادگی کامل در تلاش هستند تا زائران اربعین حسینی در سراسر مسیرهای منتهی به مرزها و کشور عراق از خدمات ارتباطی پایدار، امن و باکیفیت بهرهمند شوند.