باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - دومین جلسه ستاد اربعین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف بررسی آخرین اقدامات و هماهنگیهای انجامشده برای ارائه خدمات ارتباطی به زائران اربعین، در محل این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از نهایی شدن توافقات مشترک میان اپراتورهای ارتباطی ایران و عراق خبر داد و گفت: با همکاری اپراتورهای دو کشور، جلسات هماهنگی مطابق روال سالهای گذشته برگزار شد و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و به دعوت وزیر ارتباطات عراق، مذاکرات در دو سطح وزارتی و کارشناسی به انجام رسید.
وی با اشاره به نتایج این نشستها افزود: جلسات سطح وزرا با دستاوردهای ارزشمندی همراه بود و در ادامه نیز نشستهای کارشناسی با حضور نمایندگان اپراتورهای ارتباطی دو کشور و با مدیریت رگولاتوری عراق برگزار شد که در نهایت تفاهمنامه همکاری، با در نظر گرفتن چند محور جدید نسبت به سالهای گذشته، تدوین و به امضای طرفین رسید.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، موضوعاتی از جمله تسهیل خدمات رومینگ، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینهها، اختصاص فرکانسهای لازم برای پخش رادیو امام رضا(ع) و رادیو اربعین در کشور عراق و همچنین هماهنگی برای پخش سراسری برنامههای رادیویی در ایام اربعین مورد توافق قرار گرفت.
فتاحی همچنین از توافق دو کشور برای برقراری لینک Direct Peering میان ایران و عراق خبر داد و گفت: علاوه بر مسیر اصلی، مسیر پشتیبان این لینک نیز پیشبینی و مورد توافق قرار گرفته است تا پایداری ارتباطات در ایام اربعین افزایش یابد.
وی افزود: استفاده از کد سهرقمی برای ارائه خدمات ارتباطی و پاسخگویی کالسنترهای ویژه زائران نیز از دیگر محورهای تفاهمنامه مشترک ایران و عراق است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از برنامههای جدید اربعین امسال اظهار کرد: راهاندازی وایفای رایگان در بخشهایی از مسیر طریقالحسین میان نجف و کربلا، از دیگر توافقات انجامشده با طرف عراقی است که با همکاری وزارت ارتباطات عراق و اپراتورهای دو کشور، مقدمات اجرای آن در حال فراهم شدن است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات داخلی وزارت ارتباطات گفت: بخشی از برنامهها و اقدامات اجرایی داخل کشور در دستور کار ستاد اربعین قرار دارد که گزارش تکمیلی آن از سوی مسئولان مربوطه ارائه خواهد شد.
فتاحی همچنین از تداوم فعالیت موکب مجازی وزارت ارتباطات** در ایام اربعین خبر داد و افزود: این سامانه همانند سالهای گذشته برای ارائه خدمات ارتباطی به زائران فعال خواهد بود. اگرچه سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز پایگاه اینترنتی دیگری را طراحی کرده است و ممکن است میان این دو سامانه همپوشانیهایی وجود داشته باشد، اما موکب مجازی با ساختار پیشبینیشده، خدمات خود را به زائران ارائه خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این سامانه علاوه بر فراهم کردن امکان زیارت از راه دور برای افرادی که امکان حضور در مراسم اربعین را ندارند، خدماتی از جمله راهنمایی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خرید سیمکارت و سایر خدمات مورد نیاز زائران را نیز در اختیار کاربران قرار خواهد داد.