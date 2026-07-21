باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون اجرایی رئیسجمهور در جریان سفر به استان خوزستان، با اشاره به آخرین وضعیت خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، تاکنون ۶۴ واحد صنعتی و تولیدی در نقاط مختلف استان دچار خسارت شدهاند.
قائمپناه با بیان اینکه گروههای کارشناسی در حال ارزیابی میدانی میزان خسارتهای واردشده هستند، افزود: برآورد دقیق خسارتها در حال انجام است و پس از تکمیل این فرآیند، اقدامات لازم برای جبران خسارتها و بازسازی واحدهای آسیبدیده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه حفظ تولید و صیانت از اشتغال از اولویتهای دولت است، تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول موظف شدهاند با هماهنگی کامل، روند ارزیابی خسارتها و تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیبدیده را با سرعت دنبال کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: این استان یکی از قطبهای اصلی صنعت و تولید ایران است و دولت تلاش میکند با اجرای برنامههای حمایتی، زمینه بازگشت هرچه سریعتر واحدهای خسارتدیده به مدار تولید را فراهم کند
قائمپناه تأکید کرد: گزارشهای تکمیلی از وضعیت مناطق آسیبدیده و میزان خسارتهای وارد شده پس از پایان ارزیابیهای کارشناسی منتشر خواهد شد و دولت خود را متعهد به جبران خسارتهای واردشده به بخش تولید و صنعت میداند.