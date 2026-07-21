باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر نعمتی اظهار کرد که از این شمار تردد، ۱۶ هزار زائر از مرز خارج شدند و مابقی به کشور بازگشتند.

وی گفت: چندین دستگاه اتوبوس‌ خط واحد نیز با حضور در مهران فرآیند انتقال زائران از میدان اربعین پایانه مرزی تا درون شهر را بر عهده دارند.

نعمتی ادامه داد: تعدادی از ایستگاه‌های صلواتی نیز راه‌اندازی شده‌اند و با افزایش حجم زائران به تدریج فعالیت ایستگاه‌های صلواتی و اتوبوس‌های درون و برون‌شهری و دیگر خدمات مورد نیاز زائران آغار می‌شود.

وی بیان کرد که خودروگاه (پارکینگ) اربعین نیز امشب یا فردا بازگشایی می‌شود و آماده پذیرش خودروهای زائران خواهد بود.

فرماندار مهران یادآور شد: کارگروه‌های اربعین شهرستان تشکیل شده و زیرساخت‌های شهری مهران از جمله خودروگاه‌های خصوصی آماده پذیرش و ارائه خدمات به زائران شده‌اند.

در شرایط عادی روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند.

امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد از مهم‌ترین عامل‌های استقبال زائران از گذرگاه مرزی مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

همه ساله افزون بر ۶۰ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب می‌کنند.