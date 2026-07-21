باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع ۲ سانحه رانندگی امروز، ۳۰ تیرماه، در جاده‌های استان فارس ۱۲ نفر مصدوم شدند.

او اضافه کرد: با حضور به موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵، خدمات درمانی پیش بیمارستانی به همه آسیب دیدگان ارائه شد.

عابد بیان کرد: در نخستین حادثه که در محور دشت ارژن به شیراز و بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با خودرویی دیگر اتفاق افتاد، ۶ نفر مصدوم شدند.

او تصریح کرد: کارشناسان اورژانس با حضور در محل و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، ۲ نفر از مصدومان را به بیمارستان نمازی و ۴ نفر دیگر را به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

رئیس اورژانس فارس گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۴ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

او اضافه کرد: دومین حادثه در محور نورآباد به قائمیه، نرسیده به گلگون و در پی برخورد یک دستگاه سورن با پراید به وقوع پیوست.

عابد با بیان اینکه در این سانحه نیز ۶ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی و ارائه خدمات درمانی، یک نفر از مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) ممسنی منتقل کردند و ۵ مصدوم دیگر در محل درمان شدند.