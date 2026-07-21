باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش لبنان اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه در نزدیکی نیرو‌های ارتش لبنان هنگام استقرار در شهر جنوبی زوتر الغربیه آتش گشودند و هشدار داد که این حادثه می‌تواند اجرای استقرار آزمایشی تحت توافق چارچوب با میانجیگری ایالات متحده با اسرائیل را تضعیف کند.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است که واحد‌های ارتش هنگام انجام عملیات استقرار در این شهر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

در این بیانیه آمده است که این حمله «می‌تواند مانع اجرای مراحل استقرار در مناطق آزمایشی» شود که از طریق هماهنگی با گروه هماهنگی نظامی برای لبنان (MCG۴L) انجام می‌شود.

هیچ تلفاتی بلافاصله گزارش نشد.

پیش از این، ارتش لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که استقرار نیرو‌ها در زوتر الغربیه را به عنوان بخشی از مرحله اول توافق چارچوب امضا شده با اسرائیل در ماه گذشته آغاز کرده است.

ارتش اعلام کرد که این استقرار بخشی از اقدامات میدانی مداوم در جنوب لبنان است و از ساکنان خواست تا زمان تثبیت وضعیت امنیتی از سفر به این شهر خودداری کنند و از دستورالعمل‌های نیرو‌های مستقر پیروی کنند.

به گزارش خبرنگار آناتولی، هنگ مهندسی ارتش وارد این شهر شده و پیش از استقرار کامل نیرو‌های لبنانی، بررسی‌های میدانی خیابان‌ها را برای کشف مواد منفجره و بقایای به جا مانده از ارتش اسرائیل آغاز کرده است.

منابع محلی گفتند که این استقرار پس از خروج ارتش اسرائیل و خودروهایش از این شهر انجام می‌شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه از آغاز عملیات منطقه آزمایشی در روستا‌های لبنانی فرون، سریفا و زوتر الغربیه تحت چارچوب توافق بین بیروت و تل آویو خبر داد.

این توافق، خروج مرحله‌ای اسرائیل از تمام سرزمین‌های اشغالی لبنان را پیش‌بینی می‌کند، اما شامل جدول زمانی برای خروج نیست. در عوض، تکمیل آن را به بر عهده گرفتن کامل مسئولیت امنیتی توسط ارتش لبنان در مناطقی که از نیرو‌های اسرائیلی تخلیه شده‌اند و خلع سلاح گروه‌های مسلح، از جمله حزب‌الله، مرتبط می‌کند.

طبق آمار رسمی لبنان، حملات اسرائیل در لبنان از دوم مارس تاکنون ۴۳۲۸ شهيد و ۱۲۲۲۷ زخمی برجای گذاشته است.

منبع: آناتولى