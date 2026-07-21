قطعه سوم آزاد راه شهید سلیمانی کرج به طول ۴.۵ کیلومتر روز سه شنبه با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز و مدیران شهری کرج به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود محمدی رییس شورای اسلامی کلانشهر کرج گفت: با افتتاح قطعه سوم آزاد راه شهید سلیمانی، این آزاد راه به آزاد راه کرج - قزوین متصل شد.
وی افزود: تاکنون در مجموع ۱۹ کیلومتر از آزاد راه شهید سلیمانی زیر بار ترافیک قرار گرفته ضمن آنکه امروز سه مسیر دسترسی به این آزاد راه به بهره برداری رسید.
رییس شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: در زمان حاضر آزاد راه شهیدحاج قاسم سلیمانی از منطقه عظیمیه تا محدوده بهشت سکینه کرج در اختیار تردد شهروندان قرار دارد که گام مهمی در تکمیل یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی استان البرز و اقدامی مؤثر در کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهروندان است.
مهرداد کیانی شهردار کرج در حاشیه افتتاح این پروژه اظهار کرد: امروز شاهد بازگشایی قطعه سوم آزادراه شمالی در مسیر بلوار خوارزمی تا بهشت سکینه، پل B ۱۹ در مسیر شمال به شرق از پل بیلقان به آزادراه شهید همت و همچنین رمپ EN دوربرگردان جدید ورودی خط چهار حصار به سمت قزوین هستیم.
وی با اشاره به آثار مثبت این پروژهها افزود: با بازگشایی این مسیرها، زمان سفر از عظیمیه تا بهشت سکینه به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته و این موضوع علاوه بر صرفهجویی در زمان و مصرف سوخت، نقش موثری در کاهش بار ترافیکی معابر مرکزی شهر و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت.
شهردار کرج با تاکید بر اینکه آزادراه شمالی یکی از بزرگترین و راهبردیترین پروژههای عمرانی استان البرز است، تصریح کرد: تحقق این دستاورد حاصل همدلی، همکاری و تلاش مجموعه مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی و پیمانکاران پروژه است و روند تکمیل بخشهای باقیمانده این آزادراه نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
کیانی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کرج با اجرای پروژههای زیرساختی و توسعه شبکه بزرگراهی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش گرههای ترافیکی و تسهیل دسترسیهای درونشهری و برونشهری را با قوت دنبال میکند و افتتاح این بخشها گامی موثر در تحقق این اهداف به شمار میرود.
به گزارش ایرنا، عملیات احداث آزاد راه شهید سلیمانی در شمال کرج به طول ۳۸ کیلومتر (با احتساب مسیرهای دسترسی) از تیرماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد که قرار بود سه ساله به بهره برداری برسد که به دلیل موانع متعدد تکمیل این پروژه به تاخیر افتاد؛ فازهای اول و دوم این آزاد راه در سه سال اخیر زیر بار ترافیک رفت و قرار بود اوایل امسال با تکمیل پل شهید رییسی یا «بی یک» تمام پروژه زیر بار ترافیک برود، اما تخریب این پل براثر حمله هوایی آمریکایی - صهیونی در۱۳ فروردین ماه امسال زمان افتتاح کامل پروژه را به تاخیر انداخت.
قرار است با تکمیل ۲ مسیر دسترسی در محدوده پل شهید رییسی تمام پروژه در یک ماه آینده افتتاح شود ضمن آنکه بازسازی پل مذکور نیز تا ۱۸ آینده انجام خواهد شد.