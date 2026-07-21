باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر آمادگی کامل خانواده ارتباطات برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، از اجرای برنامههای گسترده در دو محور «تقویت زیرساختهای ارتباطی داخل کشور» و «توسعه همکاریهای ارتباطی با عراق» خبر داد و گفت: با توافقات انجامشده میان دو کشور، توسعه زیرساختهای ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات رومینگ و ارائه اینترنت رایگان در مسیر پیادهروی اربعین، خدمات ارتباطی زائران امسال با کیفیت مطلوبتری ارائه خواهد شد.
هاشمی در نشست خبری ستاد اربعین وزارت ارتباطات اظهار کرد: مجموعه مأموریتهای وزارت ارتباطات برای اربعین در دو بخش برنامهریزی شده است؛ نخست اقداماتی که باید در داخل کشور انجام شود و دوم تعاملات و هماهنگیهایی که در حوزه بینالملل، بهویژه با کشور عراق، دنبال میشود.
وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هماهنگی ستاد اربعین، از همکاری استانداران استانهای مرزی، مدیران استانی و تمامی دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و افزود: تلاش جمعی بر این است که مطالبات بهحق استانهای مرزی که حاصل تجربه سالهای گذشته است، تا حد امکان برطرف شود؛ هرچند محدودیتهایی نیز در این مسیر وجود دارد.
وزیر ارتباطات همچنین از تلاش اپراتورهای ارتباطی از جمله همراه اول، مخابرات ایران، ایرانسل، شاتل و مبیننت برای آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی تقدیر کرد و گفت: گزارشهای ارائهشده از سوی اپراتورها نشان میدهد اقدامات لازم برای ارائه خدمات پایدار و باکیفیت به زائران با جدیت در حال انجام است.
هاشمی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به عراق به همراه جمعی از معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورها، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف این سفر، ارزیابی میدانی وضعیت ارتباطات و انجام مذاکرات با طرف عراقی بود که خوشبختانه توافقات ارزشمندی در حوزه زیرساخت و خدمات ارتباطی حاصل شد.
وی افزود: بر اساس توافق انجامشده، علاوه بر لینک ارتباطی موجود میان دو کشور، یک لینک پشتیبان نیز راهاندازی شده است که این اقدام بلافاصله عملیاتی شد و پیشبینی میشود امسال در حوزه تأمین پهنای باند و پایداری ارتباطات، مشکل خاصی وجود نداشته باشد.
وزیر ارتباطات از ارائه اینترنت رایگان در بیش از ۱۰۰ نقطه از مسیر پیادهروی اربعین به عنوان یکی از مهمترین توافقات امسال یاد کرد و گفت: این تصمیم بر اساس بازخوردهای میدانی زائران اتخاذ شد؛ چراکه بخشی از گلایهها مربوط به پایان زودهنگام بستههای ارتباطی در کشور عراق بود. از همین رو، سازمان تنظیم مقررات مأمور شده است بستههای ارتباطی متناسب با نیاز واقعی زائران طراحی و عرضه کند تا پاسخگوی مدت حضور آنان در عراق باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، توافقات مطلوبی در حوزه رومینگ میان اپراتورهای ایرانی و عراقی به دست آمده است و انتظار میرود زائران در استفاده از خدمات ارتباطی با مشکل جدی مواجه نشوند.
هاشمی همچنین از گسترش همکاریهای فناورانه میان ایران و عراق خبر داد و گفت: در آینده نزدیک وزیر ارتباطات عراق به ایران سفر خواهد کرد و این سفر میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای مشترک در حوزه فناوری و ارتباطات میان دو کشور باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پستبانک ایران اشاره کرد و افزود: تأمین ارز مورد نیاز زائران از طریق شعب پستبانک با دستور ویژه در دستور کار قرار گرفته است تا خدمات مناسبتری به زائران ارائه شود.
وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساختهای ارتباطی پایدار در مناطق پرتردد مرزی با همکاری دستگاههای مسئول، بهویژه فراجا، تأکید کرد و گفت: هدف آن است که زائران هنگام خروج از کشور و بازگشت، بدون دغدغه از خدمات ارتباطی مناسب بهرهمند شوند.
وی با اشاره به گزارشهای روزانه دریافتی از معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورها اظهار کرد: روند اجرای مأموریتها رضایتبخش است و امیدواریم با استمرار این تلاشها، خدماتی در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود. باور ما این است که اربعین امسال باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد و وظیفه ما فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی متناسب با این رویداد عظیم است.
هاشمی در پایان با قدردانی از همه دستگاههای اجرایی، نیروهای استانی، مدیران و فعالان حوزه ارتباطات، به موفقیت مجموعه ارتباطات کشور در ارائه خدمات پایدار طی مراسم باشکوه تشییع پیکر شهدای اخیر در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی نیز اشاره کرد و گفت: هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مختلف موجب شد خدمات ارتباطی با کیفیت و پایداری مطلوب ارائه شود که جای تقدیر از همه دستاندرکاران دارد.