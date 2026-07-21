یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت: گزگز انگشتان دست بیشتر به دلیل درگیری میگرن اعصاب مچ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محدثه آزادواری متخصص طب فیزیکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مطالعات نشان می‌دهد که درگیری میگرن عصب مچ دست بیشتر در بین زنان خانه‌دار و آرایشگرها گزارش شده است.

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که گزگز انگشتان دست بیشتر به دلیل درگیری میگرن اعصاب مچ دست بوده و برخلاف عقیده برخی مربوط به قند یا چربی بالا نیست.

آزادواری تاکید کرد: بی‌حسی و گزگز در سه انگشت اول دست به دلیل میگرن عصب مچ است. با پیشرفت این بیماری فرد دچار ضعف عضلات شده و جسم از دست بیمار می‌افتد.

وی بیان کرد: اگر فرد دچار گزگز انگشتان دست شود باید در مراحل اولیه به متخصص مراجعه کند تا با گرفتن نوار عصب، وضعیت میگرن عصب مچ دست معلوم شود و در کم ترین زمان ممکن درمان این عارضه را شروع کند. مچ بند، اصلاح شیوه زندگی و حتی تزریق از مراحل درمان این عارضه خواهد بود.