باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، امروز (سهشنبه) در سومین جلسه شورای کشاورزی خوزستان که با ریاست استاندار برگزار شد، با اشاره به اهمیت طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، گفت: این طرح از راهبردیترین پروژههای توسعه بخش کشاورزی کشور محسوب میشود و تکمیل اراضی باقیمانده از آن، نقش تعیینکنندهای در افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی خواهد داشت.
او با استناد به آمارهای موجود، خوزستان را جزو استانهای برتر کشور در تولیدات کشاورزی دانست و گفت: خوزستان با داشتن ۱۴ درصد از تولیدات کشاورزی کشور، در رتبههای نخست قرار دارد. به عنوان مثال، در محصول گندم با خرید یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن، رتبه اول تولید و خرید گندم کشور را به دست آوردیم.
همچنین به گفته آقای سلطانی کاظمی امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن چغندر قند از مزارع استان برداشت شده و در بخش کلزا نیز نزدیک به ۶۷ هزار تن دانه از کشاورزان خریداری گردیده است.
رئیس جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در حوزه کارون بزرگ که شامل کارون و دز میشود، مشکل خاصی در زمینه تامین آب کشاورزی نداریم؛ اما عمده چالشهای ما در حوزه مارون و کرخه متمرکز است که آمارها نشان میدهد تاکنون ۶۰ درصد از مطالبات گندمکاران خوزستانی پرداخت شده و ما پیگیریهای مستمری را از طریق وزارت جهاد و سازمان هدفمندی یارانهها انجام میدهیم تا مابقی ۴۰ درصد نیز هرچه سریعتر به حساب کشاورزان واریز شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در این جلسه مقرر شد سازمان آب و برق خوزستان از امشب نسبت به رهاسازی آب برای آبیاری نخیلات حوزه مارون اقدام کند. همچنین در حوزه کرخه، بازنگری در الگوی کشت و میزان آب قابل برنامهریزی برای کشت تابستان صورت گرفت که امیدواریم مشکل کشت تابستانی کشاورزان در این منطقه حل و فصل شود.
او در خصوص سایر نیازهای کشاورزان نیز تصریح کرد: تامین کود شیمیایی و میزان سوخت مورد نیاز برای ادوات کشاورزی از دیگر موضوعاتی بود که امروز پیگیری شد. هرچند به دلیل مشکلات موجود در سطح کشور، سهمیه سوخت کاهش یافته، اما ما تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن این سهمیه افزایش پیدا کند.
سلطانی کاظمی در پایان با اشاره به یکی از دستورات استاندار خوزستان در این نشست، یادآور شد: استاندار خوزستان بر واردات ماشینآلات و ادوات کشاورزی از منطقه ویژه اروند به عنوان راهکاری برای نوسازی ناوگان کشاورزی استان تأکید کردند که این موضوع میتواند گامی مؤثر در افزایش بهرهوری باشد.