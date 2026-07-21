رئیس سازمان بهزیستی از تغییر رویکرد این سازمان از جمع‌آوری صرف به توانمندسازی، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛الهام قبادی - سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، امروز ۳۰ تیر در حاشیه بازدید اهالی رسانه، هنر و ورزش از مرکز «صبح رویش» در جمع خبرنگاران گفت: کودکان کار در دو گروه اصلی شامل کودکان شاغل در محیط‌های کارگاهی و کودکان کار در موقعیت خیابان قرار می‌گیرند و در حال حاضر تمرکز اصلی بهزیستی بر ساماندهی کودکان کار در موقعیت خیابان و همچنین کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

وی با اشاره به تغییر سیاست‌های سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر افزود: در دهه‌های گذشته رویکرد غالب، جمع‌آوری و نگهداری این کودکان بود، اما امروز معتقدیم این اقدام به تنهایی کافی نیست و باید به سمت توانمندسازی و ایجاد فرصت برای آنان حرکت کرد.

حسینی ادامه داد: مرکز «صبح رویش» نمونه‌ای از این رویکرد است؛ در این مرکز کودکان شناسایی می‌شوند، آموزش می‌بینند، مهارت کسب می‌کنند و برای ورود به بازار کار و زندگی مستقل آماده می‌شوند. حتی برای کودکانی که امکان حضور در مرکز را ندارند، خدمات آموزشی از طریق واحد‌های سیار در محل فعالیت آنان ارائه می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این تغییر بر مبنای رویکرد‌های علمی صورت گرفته است، تصریح کرد: به جای نگاه مبتنی بر کمبود، باید بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کودکان تمرکز کرد؛ زیرا این کودکان نیز مانند سایر افراد جامعه، استعداد‌های ارزشمندی دارند که با آموزش و حمایت می‌توان آنها را شکوفا کرد.

وی همچنین از راه‌اندازی «مجتمع‌های شوق زندگی» و «پردیس‌های توانمندسازی» در کشور خبر داد و گفت: در این مراکز، فرآیند آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال، تولید و عرضه محصولات به صورت یک زنجیره کامل دنبال می‌شود.

حسینی با اشاره به وضعیت کودکان کار در کشور اظهار کرد: اگرچه آمار‌های متفاوتی از تعداد کودکان کار و خیابان وجود دارد، اما با اجرای طرح‌های ساماندهی در سال‌های اخیر، حضور کودکان کار در خیابان‌های تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از واگذاری ۱۸ هزار کودک به خانواده‌های جایگزین، ۲۵ هزار کودک به خانواده‌های فرزندپذیر و نگهداری حدود ۱۰ هزار کودک در نزدیک به ۷۰۰ مرکز تحت پوشش سازمان خبر داد و تأکید کرد: این کودکان در مراکز بهزیستی صرفاً نگهداری نمی‌شوند، بلکه در مسیر رشد، آموزش و توانمندسازی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به فعالیت‌های این مرکز اظهار کرد: می‌توان مدرسه را متفاوت از الگو‌های سنتی تعریف کرد؛ مدرسه‌ای که آموزش، بازی، مهارت‌آموزی، تولید و حضور در جامعه را در کنار یکدیگر قرار دهد و زمینه توانمندسازی واقعی کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

وی افزود: در این مرکز تلاش شده است تا کلاس درس از چهارچوب‌های مرسوم خارج شده و در بستر جامعه و متناسب با نیاز‌های واقعی مخاطبان شکل بگیرد؛ رویکردی که آموزش را با مهارت‌آموزی، اشتغال و حضور مؤثر در جامعه پیوند می‌زند.

برچسب ها: سازمان بهزیستی کشور ، کودکان کار ، فرزندخواندگی
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