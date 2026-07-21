باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استاندار خوزستان از اتخاذ تصمیمات جدید برای حمایت از کشاورزان استان خبر داد و گفت: با بازنگری در الگوی کشت تابستانه در حوزه کرخه، زمینه رفع مشکلات کشاورزان فراهم میشود.
وی همچنین از افزایش سهمیه کود و سوخت بخش کشاورزی و پیگیری واردات و تأمین ادوات کشاورزی مورد نیاز استان خبر داد.
استاندار خوزستان با تشریح آخرین اقدامات دولت برای حمایت از بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و به منظور کاهش مشکلات بهرهبرداران، بازنگری در الگوی کشت تابستانه حوزه کرخه در دستور کار قرار گرفته تا کشاورزان بتوانند با برنامهریزی مناسب، فعالیتهای زراعی خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ تولیدات کشاورزی در خوزستان، افزود: هدف از این بازنگری، مدیریت بهتر منابع آب، تأمین نیازهای کشاورزان و جلوگیری از بروز مشکلات در فصل کشت تابستانه است
استاندار خوزستان همچنین از برنامهریزی برای رفع دغدغههای کشاورزان در زمینه نهادههای تولید خبر داد و گفت: سهمیه کود و سوخت بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت و اقدامات لازم برای تأمین بهموقع این نیازها در حال انجام است تا کشاورزان بدون دغدغه بتوانند فعالیتهای خود را ادامه دهند.
وی تأکید کرد: تأمین نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی یکی از اولویتهای مدیریت استان است و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، مشکلات موجود در این زمینه به تدریج برطرف خواهد شد.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری واردات و تأمین ادوات و ماشینآلات کشاورزی مورد نیاز استان خبر داد و اظهار داشت: نوسازی و تجهیز بخش کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید دارد و از این رو، تأمین ادوات مورد نیاز کشاورزان با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد خوزستان به شمار میرود، خاطرنشان کرد: مجموعه دولت با استفاده از همه ظرفیتها در تلاش است تا با رفع موانع تولید، تأمین نهادهها، افزایش سهمیههای حمایتی و تجهیز ناوگان مکانیزاسیون، شرایط مناسبتری را برای فعالیت کشاورزان و تداوم تولید در استان فراهم کند.