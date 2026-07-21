پلیس فتا با هشدار درباره ارسال پیام‌های جعلی از حساب کاربری آشنایان، تأکید کرد شهروندان پیش از هرگونه انتقال وجه، صحت درخواست را از طریق تماس مستقیم بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، هشدار داد: مجرمان سایبری با دسترسی به حساب‌های کاربری و جعل هویت دوستان و آشنایان، اقدام به ارسال پیام با محتوای نیاز فوری مالی می‌کنند. آنها معمولا بهانه‌هایی مثل جا گذاشتن کارت بانکی یا وضعیت اضطراری در بیمارستان را مطرح می‌کنند تا شما را وادار به واریز سریع وجه به حساب‌های ناشناس کنند.

وی افزود: توصیه پلیس فتا این است که تحت هیچ شرایطی فریب عجله و درخواست‌های اضطراری را نخورید. پیش از هرگونه اقدامی، حتما با تماس تلفنی مستقیم با آن شخص، از صحت درخواست مطمئن شوید.

وی ادامه داد: در صورت مواجهه با موارد مشکوک، حتما موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبسایت policefata.ir به پلیس فتا گزارش دهید.

منبع: مهر

برچسب ها: پیامک جعلی ، پلیس فنا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن
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