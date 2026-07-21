شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور با شکوه و با بصیرت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و با بصیرت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در صدو چهلمین روز از تجمعات شبانه با حضور خود بر تداوم و ایستادگی دفاع از میهن اسلامی تاکید کردند. این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه شهرستان، حجت الاسلام امیران مسئول عقیدتی نیروی انتظامی هریس، جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر، جناب مهندس خندان شهردار محترم شهر هریس، حاج مرتضی سلیمی پدر شهیدان سلیمی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت در هریس

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تداوم ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

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برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری ، تجمع ها
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