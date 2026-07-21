مدیرکل راه‌آهن جنوب‌شرق، در راستای تسهیل جابجایی زائران اربعین حسینی و مدیریت سفرهای زیارتی در مرزهای غربی کشور، از آغاز پیش فروش بلیت قطار اربعین در مسیر ریلی زاهدان به خرمشهر و بلعکس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدمهدی زارعی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، قطار فوق‌العاده از مرکز استان سیستان و بلوچستان در مسیر زاهدان به خرمشهر و بالعکس در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: حرکت قطار از ایستگاه زاهدان به سمت خرمشهر برای تاریخ ۴ مرداد ماه برنامه‌ریزی شده است. در مرحله بازگشت، این قطار در تاریخ ۱۱ مرداد ماه از ایستگاه خرمشهر عزیمت خواهد کرد.

مدیرکل راه آهن جنوبشرق ادامه داد: این اقدام در راستای سیاست‌های گسترده راه‌آهن کشور برای افزایش ظرفیت در ایام اربعین صورت می‌گیرد که شامل اعزام قطارهای فوق‌العاده از مسیرهای مختلف از جمله تهران، مشهد و سایر مراکز استان به سمت مرزهای غربی است.

وی عنوان کرد: متقاضیان می‌توانند جهت استعلام اطلاعات بیشتر و خرید بلیت، به سامانه صدای مسافر (۰۲۱۵۱۴۹)، آژانس‌های فروش بلیت یا سکوهای فروش اینترنتی مراجعه کنند.

منبع راه آهن جنوب‌شرق 

برچسب ها: راه آهن جنوب شرق ، زائران اربعین
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