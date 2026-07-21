معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اجرای دقیق استانداردهای ایمنی در مراکز معاینه فنی، رعایت حقوق شهروندان، توسعه مراکز و برخورد قانونی با تخلفات را از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در نشست بررسی وضعیت مراکز معاینه فنی خودرو استان، بر لزوم اجرای دقیق استانداردهای ایمنی در این مراکز تأکید کرد و گفت: کیفیت معاینه فنی خودروها ارتباط مستقیمی با ایمنی تردد در جاده‌ها و معابر شهری دارد و می‌تواند در کاهش سوانح رانندگی نقش مؤثری ایفا کند.

امیر قادری با اشاره به اهمیت فرآیند معاینه فنی در حفظ سلامت خودروها و صیانت از جان شهروندان، اظهار کرد: بررسی وضعیت فنی خودروها باید با نهایت دقت، حساسیت و بر اساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی انجام شود و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر مسئولیت مراکز معاینه فنی در اجرای صحیح ضوابط، از مالکان خودرو خواست معاینه فنی وسایل نقلیه خود را در موعد مقرر و از طریق مراکز مجاز انجام دهند تا از بروز مشکلات فنی و حوادث احتمالی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان رعایت حقوق شهروندان را یکی از مهم‌ترین وظایف مراکز معاینه فنی دانست و افزود: دریافت هزینه خدمات باید صرفاً بر اساس تعرفه‌های قانونی و مصوب باشد و هرگونه دریافت خارج از چارچوب یا اعمال سلیقه در ارائه خدمات، تخلف محسوب می‌شود.

قادری همچنین توسعه مراکز معاینه فنی در شهرستان‌های استان را ضروری دانست و گفت: در صدور مجوزهای جدید باید ضمن تسهیل روند سرمایه‌گذاری، از ایجاد انحصار جلوگیری شود تا زمینه رقابت سالم و افزایش کیفیت خدمات فراهم شود.

وی رعایت الزامات زیست‌محیطی را از دیگر محورهای مهم فعالیت مراکز معاینه فنی برشمرد و خاطرنشان کرد: عملکرد تمامی مراکز باید به صورت مستمر تحت نظارت و بازرسی قرار گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.

برچسب ها: معاینه فنی ، استاندارد های ایمنی ، ایمنی جاده ، نظارت ، کردستان
خبرهای مرتبط
کاهش سه‌ ساله تصادفات در البرز؛ کسب رتبه نخست کشور در ایمنی جاده‌ای
برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در کردستان؛ تشکیل بیش از ۶۸۰ پرونده تخلف
تشدید شناسایی و ساماندهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز در کردستان
ضرورت نظارت جدی بر زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای استراتژیک در استان
طی بازدید میدانی بازرس کل استان:
بازدیدهای مستقیم از مراکز ارائه خدمات به مردم/خدمات‌رسانی بی وقفه دستگاه‌های متولی در حوزه نان
ضرورت افزایش ایمنی جاده‌های خوزستان  
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد
رعایت استاندارد‌ها و تأمین منابع آب، شرط حیاتی پیشگیری از حریق در تهران/ توسعه شیر‌های هیدرانت در مناطق پایتخت
نیمی از کمربندی خرم‌آباد در تاریکی؛ پروژه میلیاردی در انتظار بودجه و رانندگان در خطر!
 سامانه ۱۲۴ در کردستان فعال است
شهروند خبرنگار اصفهان؛
تاریکی جاده میدان تره بار به روایت شهروند اصفهانی + فیلم
وقتی بستن‌ کمربند ایمنی لوکس می شود
وقتی درون هواپیما هستید این بیماری های خطرناک شما را تهدید می کنند
احداث ۲۳ کیلومتر باند دوم در مسیر گرمی - امیرکندی
۱۳۰ کیلومتر آسفالت در راه‌های استان بوشهر اجرا شد
معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی تاکید کرد؛
تشدید اقدامات پیشگیری از وقوع حوادث در راه‌های مواصلاتی خراسان شمالی
معاون سازمان بازرسی کل کشور:
متولیان به موضوع ایمن‌سازی جاده‌ها توجه ویژه داشته باشند
سنندج/
بیش از 2 هزار نفر در کردستان کار نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستارا برعهده دارند
جاده‌های پرحادثه زیر تیغ اصلاح
تشدید نظارت‌های بهداشتی نوروزی در کردستان / انجام ۳۶۰ بازرسی در دو روز نخست سال
جمعیت هلال احمر یکهزار و ۲۰۰ پست ایمنی جاده‌ای ایجاد کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرز بین‌المللی باشماق برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین آماده است
تشکیل پرونده قضایی برای حادثه حمله سگ‌های ولگرد / دو مدیر شهرداری بازداشت شدند
رگبارهای پراکنده میهمان شمال کردستان می‌شود
عبور مددجویان کردستانی از چتر حمایتی به سفره بازنشستگی
مدیرکل ورزش کردستان: توسعه کونگ‌فو در شهرستان‌ها ادامه یابد
باقر محمدی برای دومین بار رئیس هیأت کونگ‌فوی کردستان شد
کبدی؛ امید تازه کردستان برای افتخارآفرینی در آسیا
نظارت بر مراکز معاینه فنی کردستان تشدید می‌شود
آخرین اخبار
نظارت بر مراکز معاینه فنی کردستان تشدید می‌شود
کبدی؛ امید تازه کردستان برای افتخارآفرینی در آسیا
تشکیل پرونده قضایی برای حادثه حمله سگ‌های ولگرد / دو مدیر شهرداری بازداشت شدند
باقر محمدی برای دومین بار رئیس هیأت کونگ‌فوی کردستان شد
مدیرکل ورزش کردستان: توسعه کونگ‌فو در شهرستان‌ها ادامه یابد
مرز بین‌المللی باشماق برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین آماده است
عبور مددجویان کردستانی از چتر حمایتی به سفره بازنشستگی
رگبارهای پراکنده میهمان شمال کردستان می‌شود