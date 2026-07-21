باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در نشست بررسی وضعیت مراکز معاینه فنی خودرو استان، بر لزوم اجرای دقیق استانداردهای ایمنی در این مراکز تأکید کرد و گفت: کیفیت معاینه فنی خودروها ارتباط مستقیمی با ایمنی تردد در جاده‌ها و معابر شهری دارد و می‌تواند در کاهش سوانح رانندگی نقش مؤثری ایفا کند.

امیر قادری با اشاره به اهمیت فرآیند معاینه فنی در حفظ سلامت خودروها و صیانت از جان شهروندان، اظهار کرد: بررسی وضعیت فنی خودروها باید با نهایت دقت، حساسیت و بر اساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی انجام شود و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر مسئولیت مراکز معاینه فنی در اجرای صحیح ضوابط، از مالکان خودرو خواست معاینه فنی وسایل نقلیه خود را در موعد مقرر و از طریق مراکز مجاز انجام دهند تا از بروز مشکلات فنی و حوادث احتمالی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان رعایت حقوق شهروندان را یکی از مهم‌ترین وظایف مراکز معاینه فنی دانست و افزود: دریافت هزینه خدمات باید صرفاً بر اساس تعرفه‌های قانونی و مصوب باشد و هرگونه دریافت خارج از چارچوب یا اعمال سلیقه در ارائه خدمات، تخلف محسوب می‌شود.

قادری همچنین توسعه مراکز معاینه فنی در شهرستان‌های استان را ضروری دانست و گفت: در صدور مجوزهای جدید باید ضمن تسهیل روند سرمایه‌گذاری، از ایجاد انحصار جلوگیری شود تا زمینه رقابت سالم و افزایش کیفیت خدمات فراهم شود.

وی رعایت الزامات زیست‌محیطی را از دیگر محورهای مهم فعالیت مراکز معاینه فنی برشمرد و خاطرنشان کرد: عملکرد تمامی مراکز باید به صورت مستمر تحت نظارت و بازرسی قرار گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.