توسعه زیرساخت های زرآباد مطالبه به حق مردم است

فرماندار زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: این شهرستان با وجود نقش موثر در تولید محصولات کشاورزی و ظرفیت‌ های اقتصادی همچنان با کمبودهای زیرساختی مواجه است و برای رسیدن به میانگین شاخص‌ های استانی و کشوری نیازمند توجه ویژه در توسعه زیرساخت ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احسان رئیسی در جریان سفر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به این شهرستان اظهار کرد: زرآباد در سه بخش‌ کشاورزی، شیلات و گردشگری دارای ظرفیت های خوبی ست که توانسته در سطح استان و کشور مورد توجه قرار گیرد قطعا توسعه زیرساخت ها منجر به شکوفایی بیش از پیش این حوزه خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ های کشاورزی شهرستان افزود: زرآباد بعنوان قطب مهم کشت و تولید موز نقش موثری در تامین این محصول دارد. 

فرماندار زرآباد ادامه داد: تسریع در برگزاری و اجرای مناقصات قطعه یک جاده کاروان زرآباد به کنارک،روکش آسفالت محورهای روستایی و ساحلی و محور زرآباد به چاهان از انتظارات به حق مردم می باشد. 

رئیسی با اشاره به ظرفیت‌ های شیلاتی زرآباد تصریح کرد: راه‌اندازی گمرک در بندر شهید رضایی کلات زرآباد و صدور مجوز قایق‌ ها و لنج‌ های صیادی از مهمترین خواسته‌های جامعه صیادی شهرستان است تا صیادان بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند که این مهم با پیگیری های استاندار محترم در دست اقدام است.  

وی تصریح کرد: ایجاد گمرک در بندر شهید رضایی کلات می تواند منجر به توسعه جنوب غربی استان شود و‌ پهنه بزرگی را از حوزه جنوبی پوشش دهد.

وی خاطر نشان کرد: مردم زرآباد برای دسترسی به نزدیکترین بیمارستان باید بیش از ۲۰۰ کیلومتر مسیر طی کنند از این‌ رو احداث یک بیمارستان مجهز و کامل در این شهرستان مهمترین مطالبه مردم از دولت است تا شهروندان برای دریافت کوچکترین خدمات درمانی مجبور به مراجعه به شهرستان‌ ها و استان‌ های همجوار نباشند.

منبع فرمانداری زرآباد

برچسب ها: فرمانداری زرآباد ، سخنگوی دولت ، مطابات مردمی
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