دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی در دریای سرخ تغییر مسیر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دو نفتکش که نفت خام عربستان سعودی را برای چین و هند بارگیری کرده بودند، پس از هشدار انصارالله یمن، در دریای سرخ تغییر مسیر داده و به سمت کانال سوئز حرکت کردند.
انصارالله روز دوشنبه محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را اعلام کرد.
این جنبش در ایمیلی که به شرکتهای کشتیرانی ارسال کرد، به آنها هشدار داد که در بنادر عربستان سعودی بارگیری یا تخلیه بار نکنند و گفت که چنین فعالیتی ممکن است منجر به هدف قرار گرفتن "در هر مکانی" شود.
نيروهاى انصارالله يمن ساحل باب المندب، تنگهای در دهانه دریای سرخ را کنترل میکنند. بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ، مسیر اصلی عبور میلیونها بشکه در روز نفت خاورمیانه برای جلوگیری از عبور از تنگه هرمز در دهانه خلیج فارس بوده است.
یک منبع نظامی به خبرگزاری سبا گفت: شش کشتی پس از هشدار نیروهای مسلح یمن و اعمال محاصره دریایی بر عربستان سعودی بازگشتند.
در همین حال علی الدیلمی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله به المیادین گفت: ما به عربستان سعودی توصیه میکنیم که سیاستهای خود را بررسی کند و از تعلل در مورد خواستههای ما دست بردارد. اگر عربستان سعودی بر محاصره یمن اصرار داشته باشد، ناوگانهای غربی به آن کمک نخواهند کرد و باید به حقوق مردم ما احترام بگذارد. ما تحت تأثیر احساسات قرار نمیگیریم و یک استراتژی روشن برای شکستن محاصره یمن توسط عربستان سعودی داریم.
منبع: الجزيره/ المیادین