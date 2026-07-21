رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در مراسم اربعین بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی صحرایی و ۳۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس در مرزهای شش گانه مستقر خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در مرزهای شش گانه بیمارستان صحرایی دارای حدود ۵۰ تا ۱۰۰ تخت راه اندازی شده‌ است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که نیمی از زائران از مرز مهران بوده و‌ به همین دلیل مرکز درمانی  ثابتی را برای رفاه حال زائران راه اندازی کرده ایم.

میعادفر تاکید کرد: ۳۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس و‌۱۰۰ دستگاه آمبولانس کمکی در مناطق صفر مرزی مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: در مراسم اربعین خدمات به صورت داوطلبانه است.  تیم های پزشکی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به تیم های هلال احمر کمک خواهند کرد.

 

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برچسب ها: اربعین ، اورژانس
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