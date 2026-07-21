مدیرکل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۱۲۲ کیلومتر باند دوم و راه اصلی در محورهای ارتباطی این استان تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهدی پارسی در بازدید معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از عملیات ساخت بزرگراه زاهدان_بیرجند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته و تعهدات این اداره‌کل در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اظهار کرد: در سال جاری نیز اجرای پروژه‌های مهم احداث باند دوم و راه‌های اصلی در دستور کار قرار دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به محورهای زاهدان–بیرجند، زاهدان–خاش، خاش–سراوان، زاهدان–دوست‌محمد و زاهدان–بم اشاره کرد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و تعهدات تعریف‌شده، تا پایان سال ۱۲۲ کیلومتر باند دوم و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه محور زاهدان–بیرجند از مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجرای استان است، گفت: سال گذشته ۲۵ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری رسید و امسال نیز برنامه‌ریزی شده است ۲۵ کیلومتر دیگر از این مسیر تا پایان سال زیر بار ترافیک برود.

پارسی ادامه داد: در محور زاهدان–خاش نیز سال گذشته حدود ۴۵ کیلومتر باند دوم افتتاح شد و برای سال جاری بهره‌برداری از حدود ۵۰ کیلومتر دیگر از این محور هدف‌گذاری شده است.

وی همچنین محور خاش–سراوان و باند دوم زاهدان–بم را از دیگر پروژه‌های مهم راهسازی استان عنوان کرد و گفت: مجموع بهره‌برداری‌های پیش‌بینی‌شده در این محورها به ۱۲۲ کیلومتر خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان با اشاره به محدودیت منابع مالی و مطالبات پیمانکاران، تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار تأمین اعتبار، اجرای این حجم از پروژه‌ها کار سنگین و سختی است، اما با حمایت استاندار و سایر مسئولان استان، تلاش می‌شود منابع مالی مورد نیاز تأمین و برنامه‌های اجرایی طبق زمان‌بندی محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، فعالیت پروژه‌های عمرانی متوقف نشده و پیمانکاران با تمام توان در حال اجرای طرح‌ها هستند تا هیچ پروژه‌ای تعطیل نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تجربه بازگشایی سریع محورهای آسیب‌دیده و تداوم اجرای پروژه‌ها نشان‌دهنده آمادگی مجموعه راه و شهرسازی و پیمانکاران برای مدیریت شرایط و ادامه خدمت‌رسانی به مردم است.

منبع راه و شهرسازی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: بزرگراه ، راه و شهرسازی
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