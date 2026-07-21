باشگاه خبرنگاران جوان - عطاءالله اکبری در جریان بازدید از پروژه بزرگراه زاهدان - بیرجند اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای عمرانی، پیشنیاز اصلی توسعه سیستان و بلوچستان است و بر همین اساس طی سالهای اخیر توجه ویژهای به اجرای طرحهای زیربنایی در استان شده است.
وی افزود: امروز بیش از گذشته مشخص شده که سیستان و بلوچستان علاوه بر نقشآفرینی در توسعه منطقهای، میتواند سهم قابل توجهی در توسعه ملی و تقویت اقتصاد کشور داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موقعیت راهبردی استان در همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان تصریح کرد: رخدادهای اخیر منطقهای نشان داد هر اندازه زیرساختهای این استان تکمیل و تقویت شود، ظرفیت آن برای ایفای نقش مؤثر در حوزههای اقتصادی، ترانزیتی و پشتیبانی از توسعه کشور افزایش خواهد یافت.
اکبری ادامه داد: با همان رویکرد و سرعتی که در سالهای گذشته دنبال شده، اجازه ندادهایم هیچیک از پروژههای مهم زیرساختی استان، بهویژه در بخش راههای دو بانده و راهآهن چابهار - زاهدان، با وقفه یا تأخیر مواجه شود.
وی با قدردانی از همکاری پیمانکاران خاطرنشان کرد: با وجود مطالبات مالی و مشکلات موجود، پیمانکاران اجرای پروژهها را متوقف نکردهاند و عملیات اجرایی بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده از ابتدای سال در حال پیشرفت است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: با اقدامات در دست اجرا و تأمین منابع مورد نیاز، بخش قابل توجهی از تعهدات عمرانی استان تا پایان سال محقق شود.
اکبری تأکید کرد: توسعه زیرساختهای سیستان و بلوچستان تنها به پیشرفت این استان محدود نمیشود، بلکه بخشی از مسیر توسعه ملی، تقویت ظرفیتهای اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در حوزههای راهبردی به شمار میرود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم اجرای پروژههای عمرانی و تحقق برنامههای پیشبینیشده، روند توسعه سیستان و بلوچستان با شتاب بیشتری ادامه یافته و زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای راهبردی این استان فراهم شود.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان